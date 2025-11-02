Elárulták, mi épül a bonyhádi utcákon – hamarosan mindenki látni fogja!

Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi ülésén összesen húsz napirendi pontot tárgyalt. A felmerült ügyeket a képviselők részletesen áttekintették, a legfontosabb döntéseket pedig egyhangúlag, vita nélkül fogadták el.

A bonyhádi testületi ülés újabb városfejlesztési döntéseket hozott.

Fotó: Mártonfai Dénes

Stabilitásról és felelős gazdálkodásról döntöttek a bonyhádi testületi ülésen

Az ülés egyik kiemelt témája a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata volt. Az önkormányzat nem vezet be új települési adót, és a meglévők mértékét sem emeli, ezzel is segítve a bonyhádi lakosokat és vállalkozásokat a jelenlegi gazdasági környezetben.

Városszépítő beruházások

Az ülésen több helyi fejlesztés is napirendre került. A Szent Imre utca 2. szám alatti társasház homlokzatfelújításának előre nem látható munkái miatt többletköltség keletkezett, amelynek fedezetét a testület most jóváhagyta.

Ezzel párhuzamosan döntés született a Perczel kert 10. szám alatti társasház előtti járdaszakasz felújításáról is – a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek.

A Majos I. utca 30. szám előtti buszmegálló is megújul: lecserélik az elavult várót, a hidegebb idő beállta előtt elkészül az új megálló.

Fejlesztések az oktatás és a szociális ellátás területén

A testület döntött a PSEG Általános Iskola felújításáról is. Emellett újabb lépés történt az Idősek Otthona fejlesztése felé: a városvezetés továbbra is elkötelezett abban, hogy bővítse az ellátás férőhelyeit és korszerűsítse az infrastruktúrát.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester az ügy kapcsán bizakodóan nyilatkozott:

Hamarosan megszületik a kormányzat pozitív döntése, ami nagyon nagy lépést jelent az ügyben

– mondta. A tervek szerint a három önkormányzati tulajdonú épület átalakításával és korszerűsítésével közel 60 férőhely válik elérhetővé a város időskorú lakói számára.