Szigorúbb próbaidő

55 perce

Eltűnik a mostani jogsi: minden magyar autóst érint a változás!

Címkék#kresz#okostelefon#jogosítvány#közlekedés

Furcsa lesz, amíg meg nem szokjuk. Az unió hamarosan dönt arról, hogy változtatnak a jogosítványon. A tagállamok türelmi időt kapnak a bevezetésére. A változás a személyi okmányok digitalizációjával függ össze és pénzt lehet vele spórolni. A legnagyobb változás, hogy bevezetik az egész EU-ban érvényes, egységes digitális vezetői engedélyt, így az idősek jogosítványa is érintett lesz.

Mauthner Ilona

Komoly változásról szavaz az EU a következő napokban. A digitális vezetői engedélyekről van szó, ez azt jelenti, hogy a változás után digitális formában, az okostelefonon kell magunkkal vinni a jogsit. Ezt 2030-ra minden tagállamban be kell vezetni. Ráadásul ez az okmány hosszabb ideig lesz érvényes, mint a mostani.

A jelenlegi jogosítvány helyett digitális vezetői engedély lesz, az egész unióban egységesen bevezetve
Fotó: Hüvösi Csaba/VG

Digitális vezetői engedély: ilyen lesz a jövőben az okmány

A lépés nem meglepő, Magyarországon az elmúlt években több okmányt is digitalizáltak. A Digitális Állampolgárság (DÁP) rendszerének keretében hazánkban már most is lehetőség van arra, hogy valakinek digitális jogsija legyen. Ahhoz, hogy ez a változás életbe lépjen a tagállamokban, még szavazni kell. Igaz, magát a csomagot már két évvel ezelőtt, 2023-ban elfogadták. Azt várják tőle, hogy életszerűbb lesz a szabályozás és kevésbé lehet visszaélni vele, mint a hagyományos jogosítványoknak.

Emellett döntés született arról, hogy 2033-tól a személyautóra és motorkerékpárra szóló jogosítványok egységesen 15 évig maradnak érvényesek.

A kötelező orvosi vizsgálatról azonban nem született központi előírás: minden ország maga határozhatja meg, hogy szükséges-e a meghosszabbításhoz orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy elegendő a vezető önbevallása arról, hogy képes a biztonságos közlekedésre. 

A javaslat ugyanakkor lehetőséget – sőt bizonyos esetekben kötelezettséget – adna a háziorvosoknak, hogy jelezzék a hatóságok felé, ha egy betegük egészségi állapota miatt közúti kockázatot jelenthet. Magyarországon egyelőre nem ismert, milyen konkrét szabályozást vezetnek majd be.

Fotó: (illusztráció) MW/archív

Szigorúbb szabályok lesznek a kezdő járművezetők számára

Az idősebb sofőrökre vonatkozó külön korlátozásokat végül nem fogadták el: elutasították azt a javaslatot, amely szerint a 70 év felettiek jogosítványát ötévente kellett volna megújítani. Az új uniós irányelv ugyanakkor nemcsak a digitális engedély bevezetéséről rendelkezik, hanem szigorúbb előírásokat vezet be a kezdő járművezetők számára is: az első két évben szigorúbb közlekedési szabályok, például alacsonyabb sebességhatárok vonatkoznak majd rájuk a biztonságos vezetési gyakorlat kialakítása érdekében.

A szekszárdi szakoktató így látja az időskori autóvezetést

A témával kapcsolatban Magyar Lajos gépjárművezető-szakoktató hangsúlyozta: 

Nem egyformán öregszünk meg. Vannak olyan idősek, akik még kiemelkedően jól reagálnak, míg másoknak a reflexei, mentális és fizikai állapota már nem teszi lehetővé a biztonságos közlekedést. A családnak és a háziorvosnak is óriási szerepe van abban, hogy mikor tegye le az illető a kocsikulcsot.

– A válaszom tehát az, nem kell szigorúbb szabályokat hozni az idősebb sofőrök ellen, de nagy felelőssége van a háziorvosnak és a családnak abban, mikor tegye le a kocsikulcsot az érintett – mondta a szakoktató.

 

