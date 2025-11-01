Eltűnik a mostani jogsi: minden magyar autóst érint a változás!

Komoly változásról szavaz az EU a következő napokban. A digitális vezetői engedélyekről van szó, ez azt jelenti, hogy a változás után digitális formában, az okostelefonon kell magunkkal vinni a jogsit. Ezt 2030-ra minden tagállamban be kell vezetni. Ráadásul ez az okmány hosszabb ideig lesz érvényes, mint a mostani.

A jelenlegi jogosítvány helyett digitális vezetői engedély lesz, az egész unióban egységesen bevezetve

Digitális vezetői engedély: ilyen lesz a jövőben az okmány

A lépés nem meglepő, Magyarországon az elmúlt években több okmányt is digitalizáltak. A Digitális Állampolgárság (DÁP) rendszerének keretében hazánkban már most is lehetőség van arra, hogy valakinek digitális jogsija legyen. Ahhoz, hogy ez a változás életbe lépjen a tagállamokban, még szavazni kell. Igaz, magát a csomagot már két évvel ezelőtt, 2023-ban elfogadták. Azt várják tőle, hogy életszerűbb lesz a szabályozás és kevésbé lehet visszaélni vele, mint a hagyományos jogosítványoknak.

Emellett döntés született arról, hogy 2033-tól a személyautóra és motorkerékpárra szóló jogosítványok egységesen 15 évig maradnak érvényesek.

A kötelező orvosi vizsgálatról azonban nem született központi előírás: minden ország maga határozhatja meg, hogy szükséges-e a meghosszabbításhoz orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy elegendő a vezető önbevallása arról, hogy képes a biztonságos közlekedésre.