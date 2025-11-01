november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Díjat alapítottak

3 órája

A szociális munka hőseit ismerik el

Címkék#pintér szilárd#szociális munka#elismerés

Új helyi kitüntetéssel ismerné el a dombóvári önkormányzat a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját. A Dombóvár Jószolgálatáért-díj évente négy szakembert illet majd meg, melyet a Szociális Munka Napján vehetnek át. A cél, hogy a város közössége méltó módon fejezhesse ki megbecsülését azok iránt, akik a legelesettebbekért dolgoznak nap mint nap.

Kutny Gábor

A Szociális Munka Napját világszerte november 12-én ünneplik – ez a nap lehetőség arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket azok iránt, akik nap mint nap csendben, mégis rendkívüli jelentőséggel végzik munkájukat a legelesettebbekért. Magyarországon 2016 óta ez a nap munkaszüneti nap a szociális ágazat dolgozói számára. Dombóvár városában az elmúlt évtizedben több alkalommal is kapcsolódott ehhez az ünnephez szakmai fórum, illetve elismerések átadása. E hagyomány újraindítását tűzte ki célul Pintér Szilárd polgármester, aki ünnepélyes rendezvénnyel és egy új, helyi elismerés – a Dombóvár Jószolgálatáért-díj – alapításával kívánja emelni a szociális munka rangját a városban.

Dombóvár Jószolgálatáért-díj
Dombóvár Jószolgálatáért-díj – a szociális szférában dolgozókat ismerik el. A kép illusztráció
Fotó: Csabai István/szoljon.hu

Dombóvár Jószolgálatáért-díj: egy közösség háláját fejezi ki

Az elismerés célja, hogy erkölcsi és társadalmi megbecsülést biztosítson azoknak a szakembereknek, akik gyermekvédelemben, idősgondozásban, szenvedély- vagy pszichiátriai betegek ellátásában, illetve fogyatékkal élők támogatásában végeznek kiemelkedő munkát. 

A városnak nagy restanciája volt ez a díj.  Azt gondolom, még időben alapítottuk meg. Mindenkinek kell egy jó szó, leginkább azoknak, akik napi szinten tesznek az elesettek megsegítéséért. Azt pedig külön értéknek gondolom, hogy egy közösség saját maga dönthet arról, kit választ maga közül kiemelkedőnek

– mondta Pintér Szilárd polgármester a díj alapítása kapcsán.

A díjat évente legfeljebb négy fő kaphatja meg, kategóriánként egy-egy személy. A díjazottakat azok a helyi szociális intézmények jelölik, amelyek a városban személyes gondoskodást nyújtanak, és képviselettel rendelkeznek a Dombóvári Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalban. Ezek a következők: a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, a PRESIDIUM Egyesület „Reménység” Napközi Otthona, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió dombóvári Új Esély Központja. A díjat minden év november 12-én, ünnepi keretek között adják majd át. Az elismeréssel egy közösség a háláját és elismerését kívánja kifejezni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu