A szociális munka hőseit ismerik el

A Szociális Munka Napját világszerte november 12-én ünneplik – ez a nap lehetőség arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket azok iránt, akik nap mint nap csendben, mégis rendkívüli jelentőséggel végzik munkájukat a legelesettebbekért. Magyarországon 2016 óta ez a nap munkaszüneti nap a szociális ágazat dolgozói számára. Dombóvár városában az elmúlt évtizedben több alkalommal is kapcsolódott ehhez az ünnephez szakmai fórum, illetve elismerések átadása. E hagyomány újraindítását tűzte ki célul Pintér Szilárd polgármester, aki ünnepélyes rendezvénnyel és egy új, helyi elismerés – a Dombóvár Jószolgálatáért-díj – alapításával kívánja emelni a szociális munka rangját a városban.

Dombóvár Jószolgálatáért-díj – a szociális szférában dolgozókat ismerik el. A kép illusztráció

Fotó: Csabai István/szoljon.hu

Dombóvár Jószolgálatáért-díj: egy közösség háláját fejezi ki

Az elismerés célja, hogy erkölcsi és társadalmi megbecsülést biztosítson azoknak a szakembereknek, akik gyermekvédelemben, idősgondozásban, szenvedély- vagy pszichiátriai betegek ellátásában, illetve fogyatékkal élők támogatásában végeznek kiemelkedő munkát.

A városnak nagy restanciája volt ez a díj. Azt gondolom, még időben alapítottuk meg. Mindenkinek kell egy jó szó, leginkább azoknak, akik napi szinten tesznek az elesettek megsegítéséért. Azt pedig külön értéknek gondolom, hogy egy közösség saját maga dönthet arról, kit választ maga közül kiemelkedőnek

– mondta Pintér Szilárd polgármester a díj alapítása kapcsán.