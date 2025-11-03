november 3., hétfő

Győző névnap

+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

1 órája

Dr. Csibi Krisztina Szabadkán koszorúzott a bukovinai székelyekkel

Címkék#koszorúzással#Szabadka#Csibi Krisztina

A partizánmegtorlások áldozatainak szabadkai emlékművénél hajtottak fejet a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének tagjai. Erről posztolt a közösségi oldalon dr. Csibi Krisztina, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője.

Teol.hu

„Tegnap, november 2-án, ahogyan minden évben, Szabadkán, a Vergődő madár emlékműnél gyűltünk össze a Zentai úti temető 44-es parcellájában — azon a helyen, amely egykor a város szeméttelepe volt. Ma már emlékhely, ahol az 1944–45-ös partizánmegtorlások áldozatai előtt hajtunk fejet: magyarok, szerbek, németek, horvátok, sok nemzet és korosztály képviselői. Ötven év telt el, míg erről nyíltan nem lehetett beszélni. De az emlékezés nem csupán a rokonoké – mindannyiunk felelőssége, hogy őrizzük a múlt tanulságait, és tegyünk azért, hogy ilyen vérengzés soha többé ne ismétlődhessen meg” – írta dr. Csibi Krisztina a Facebookon.

Dr. Csibi Krisztina és László Eszter helyezte el az emlékezés koszorúját
Forrás:  Facebook

„Magyarországról a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének tagjai – Nagymányok, Tevel, Hidas, Bátaszék, Dombóvár, Somberek, Szekszárd, Bonyhád, Kisdorog, Cikó, Vaskút, Gara, Himesháza és Mohács településeket képviselve – közel százan érkeztek, hogy együtt hajtsunk fejet. A kegyelet virágait az emlékműnél, amelyet sokan csak a magyarok siratófalaként emlegetnek, László Eszterrel, a szövetség elnökasszonyával helyeztük el” – húzta alá.

„A megemlékezést Szabadka Város Önkormányzata és a Kegyeleti Bizottság szervezte, Kudlik Zoltán elnök irányításával – hálás köszönet nekik, hogy évről évre méltó keretet biztosítanak az emlékezésnek. Hálás vagyok mindazoknak, akik évről évre megőrzik az emlékezés lángját.”

„A nap végén a Magyarországról érkezett küldöttség együtt énekelte el a Székely himnuszt – megható, felemelő és méltó lezárása volt a megemlékezésnek.”

„Az emlékezésben nem a múltat, hanem az emberi méltóságot őrizzük – közösen, határokon át” – zárta a posztot a politikus.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu