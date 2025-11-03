Dr. Csibi Krisztina Szabadkán koszorúzott a bukovinai székelyekkel

„Tegnap, november 2-án, ahogyan minden évben, Szabadkán, a Vergődő madár emlékműnél gyűltünk össze a Zentai úti temető 44-es parcellájában — azon a helyen, amely egykor a város szeméttelepe volt. Ma már emlékhely, ahol az 1944–45-ös partizánmegtorlások áldozatai előtt hajtunk fejet: magyarok, szerbek, németek, horvátok, sok nemzet és korosztály képviselői. Ötven év telt el, míg erről nyíltan nem lehetett beszélni. De az emlékezés nem csupán a rokonoké – mindannyiunk felelőssége, hogy őrizzük a múlt tanulságait, és tegyünk azért, hogy ilyen vérengzés soha többé ne ismétlődhessen meg” – írta dr. Csibi Krisztina a Facebookon.

Dr. Csibi Krisztina és László Eszter helyezte el az emlékezés koszorúját

Forrás: Facebook

„Magyarországról a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének tagjai – Nagymányok, Tevel, Hidas, Bátaszék, Dombóvár, Somberek, Szekszárd, Bonyhád, Kisdorog, Cikó, Vaskút, Gara, Himesháza és Mohács településeket képviselve – közel százan érkeztek, hogy együtt hajtsunk fejet. A kegyelet virágait az emlékműnél, amelyet sokan csak a magyarok siratófalaként emlegetnek, László Eszterrel, a szövetség elnökasszonyával helyeztük el” – húzta alá.

„A megemlékezést Szabadka Város Önkormányzata és a Kegyeleti Bizottság szervezte, Kudlik Zoltán elnök irányításával – hálás köszönet nekik, hogy évről évre méltó keretet biztosítanak az emlékezésnek. Hálás vagyok mindazoknak, akik évről évre megőrzik az emlékezés lángját.”

„A nap végén a Magyarországról érkezett küldöttség együtt énekelte el a Székely himnuszt – megható, felemelő és méltó lezárása volt a megemlékezésnek.”

„Az emlékezésben nem a múltat, hanem az emberi méltóságot őrizzük – közösen, határokon át” – zárta a posztot a politikus.