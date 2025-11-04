Hatalmas halszörnyet fogtak ki a Dunából (videóval)

A hatalmas dunai ragadozót Hajósovics Márk akasztotta meg november 1-jén, vertikális pergetés közben. A fárasztás után a több mint kétméteres harcsa csónakba emelésében Titzz László segítette a horgászt. A lenyűgöző méretű halról készült videók gyorsan bejárták a közösségi médiát, hiszen ekkora példányt még a tapasztalt dunai horgászok is ritkán látnak. A felvételeken jól látszik, hogy a harcsát nem sokkal a kifogása után vissza is engedték a vízbe.

Hatalmas harcsát adott Hajósovics Márknak a Duna. Forrás: Facebook

A dunai harcsák a folyó legnagyobb őshonos ragadozói közé tartoznak, ámde a 100 kilogramm feletti példányok valódi ritkaságnak számítanak. A most kifogott hal mérete és súlya is kiemelkedő, még a horgászrekordok között is különlegességnek számít.

A folyó Tolna vármegyei szakaszán 2022-ben akadt horogra egy kapitális harcsa. A dunaföldvári Nikkl Béla akkor egy közel 83 kilogrammos harcsát emelt ki a vízből. A pergetős módszerrel kifogott hal helyi rekordnak számított.