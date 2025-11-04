41 perce
Hatalmas halszörnyet fogtak ki a Dunából (videóval)
Újabb szenzációs fogás borzolta fel a horgászközösség kedélyeit a Dunán: egy 102 kilogrammos, 225 centiméter hosszú harcsát pergettek ki a folyóból Mohácsnál – derül ki a Busó Fishing Facebook-csoport bejegyzéséből. A Duna élővilága kifejezetten változatos. Nem régen Paksnál akadt horogra egy igazi halkülönlegesség.
A hatalmas dunai ragadozót Hajósovics Márk akasztotta meg november 1-jén, vertikális pergetés közben. A fárasztás után a több mint kétméteres harcsa csónakba emelésében Titzz László segítette a horgászt. A lenyűgöző méretű halról készült videók gyorsan bejárták a közösségi médiát, hiszen ekkora példányt még a tapasztalt dunai horgászok is ritkán látnak. A felvételeken jól látszik, hogy a harcsát nem sokkal a kifogása után vissza is engedték a vízbe.
A dunai harcsák a folyó legnagyobb őshonos ragadozói közé tartoznak, ámde a 100 kilogramm feletti példányok valódi ritkaságnak számítanak. A most kifogott hal mérete és súlya is kiemelkedő, még a horgászrekordok között is különlegességnek számít.
A folyó Tolna vármegyei szakaszán 2022-ben akadt horogra egy kapitális harcsa. A dunaföldvári Nikkl Béla akkor egy közel 83 kilogrammos harcsát emelt ki a vízből. A pergetős módszerrel kifogott hal helyi rekordnak számított.
Különleges, ritkaságnak számító halat fogtak ki a Dunából Paksnál
Gazdag a Duna élővilága
Érdekesség, hogy múlt héten mi is beszámoltunk egy másik különleges dunai fogásról: akkor Paksnál bukkantak egy ritkaságnak számító pettyes busára, amelyet a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakemberei az éves halfaunisztikai felmérés során azonosítottak. A kutatók akkor arról számoltak be, hogy A Duna halállománya a kutatás szerint továbbra is változatos és jó egészségi állapotban van, ám az idegenhonos csupasztorkú géb egyedszáma továbbra is rendkívül magas – ez a faj mára szinte uralja a folyó parti zónáit.
A mostani mohácsi fogás is azt bizonyítja, hogy a Duna halállománya élénk és egészséges, s a folyó továbbra is rejteget látványos meglepetéseket a természet és a horgászat szerelmesei számára.