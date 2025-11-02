november 2., vasárnap

Elhunyt szeretteinkről nemcsak szomorúan emlékezhetünk meg (videó)

Címkék#teol video#Halottak Napja#szeretteink#emlékezés

Halottak napján sokan térnek vissza a vármegyébe, hogy a családtagok, rokonok, barátok sírjainál mécsest gyújthassanak.

Teol.hu

A temetők november 1-jén megtelnek élettel. Rég nem látott rokonok találkoznak össze, és örömmel beszélgetnek az eltávozott szeretteik nyughelye felett az élet dolgairól. Találkoztunk is a valakivel a vármegye egy településének temetőjében, aki nem vette tolakodásnak a kérdést: hogy éli meg halottak napját? A videóban meg is kapjuk a választ.

 

