Elhunyt szeretteinkről nemcsak szomorúan emlékezhetünk meg (videó)

A temetők november 1-jén megtelnek élettel. Rég nem látott rokonok találkoznak össze, és örömmel beszélgetnek az eltávozott szeretteik nyughelye felett az élet dolgairól. Találkoztunk is a valakivel a vármegye egy településének temetőjében, aki nem vette tolakodásnak a kérdést: hogy éli meg halottak napját? A videóban meg is kapjuk a választ.