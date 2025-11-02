Teol.hu videó
19 perce
Elhunyt szeretteinkről nemcsak szomorúan emlékezhetünk meg (videó)
Halottak napján sokan térnek vissza a vármegyébe, hogy a családtagok, rokonok, barátok sírjainál mécsest gyújthassanak.
A temetők november 1-jén megtelnek élettel. Rég nem látott rokonok találkoznak össze, és örömmel beszélgetnek az eltávozott szeretteik nyughelye felett az élet dolgairól. Találkoztunk is a valakivel a vármegye egy településének temetőjében, aki nem vette tolakodásnak a kérdést: hogy éli meg halottak napját? A videóban meg is kapjuk a választ.
Teol.hu videó
- Lovaskocsiba ütközött a motoros – itt történt Magyarország első, bejegyzett halálos balesete (Videó)
- Hiába a búcsú, van mire építeni a majosi edző szerint – videó
- Hajas László Szekszárdon! A mesterfodrász személyesen felügyelte a vizsgát (galéria+videó)
- Ez most komoly?! – Elképesztő manőver az M9-esen (videó)
- Mécsesek, LED-es gyertyák, krizantém – egy koszorú ára tízezer forint fölé is kúszhat (videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre