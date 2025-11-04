november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Nem sikerült a focipálya felújítása, nem veszi át a munkát az önkormányzat (videó)

Címkék#tócsa#Versenyképes Járások Program#sportpálya#felújítás

Szekszárdon a Versenyképes Járások Program keretében tavasszal teljesen megújul az Energiapark játszótér – de a felújítás előkészítése nem indult zökkenőmentesen. Az ott található focipályát ugyanis újraaszfaltozták már most, a nagyobb fejlesztések megkezdése előtt. A területen azonban a hétvégi esőzés után tócsák alakultak ki, mert a burkolatot nem sikerült egyenletesen elteríteni. Máté Péter, a város alpolgármestere ezért azt közölte: nem veszik át az Energiaparkban eddig elvégzett munkát, és egyelőre nem is fizetnek érte.

Teol.hu

A város egyik legnépszerűbb közösségi terének, az Energiaparknak a korszerűsítése először idén tavasszal került napirendre: akkor nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Versenyképes Járások Program kiírására. A fejlesztési tervek közül egy volt a sokak által kedvelt játszótér korszerűsítése. A fejlesztés célja, hogy a jelenleg elhasználódott, betonos sportpálya és a játszótér új, biztonságos és sokoldalú közösségi térré alakuljon. A tervek szerint a pálya a jövőben nemcsak futballra, hanem kosárlabdára is alkalmas lesz, emellett egy kisebb KRESZ-pályát is kialakítanak a gyerekeknek. A park új játszótéri elemeket, burkolatfelfestéseket, jelzőtáblákat és egy közösségi illemhelyet is kap.

Berlinger Attila polgármester, Máté Péter és Fusz György alpolgármesterekkel közösen ellenőrizte a rosszul sikerült munkát
Berlinger Attila polgármester, Máté Péter és Fusz György alpolgármesterekkel közösen ellenőrizte a rosszul sikerült munkát
Forrás:  Facebook

Újra kell aszfaltoznia a kivitelezőnek az Energiapark pályáját

Csakhogy a beruházás előkészítő szakasza máris különös fordulatot vett. Néhány hete a játszótérhez tartozó aszfaltos focipálya burkolatát felmarták és újraaszfaltozták, azonban a hétvégi esőzések után kiderült: a kivitelező munkája nem volt megfelelő minőségű. Az egyenetlenül burkolt felületen hatalmas pocsolyák keletkeztek, a víz pedig nem tudott elfolyni a pályáról.

A helyzetre reagálva Máté Péter alpolgármester közölte:
– Számos visszajelzést kaptunk a városlakóktól, és szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy természetesen az önkormányzat nem vette át a munkát, és nem is fizetett érte, amíg a vízelvezetési hibát nem javítják ki.

Az alpolgármester hozzátette, hogy várhatóan újra kell aszfaltozni a teljes pályát, amihez megfelelő időjárási körülmények szükségesek, így a korrekciós munkák akár tavaszra is tolódhatnak.

Sokan várják már a játszótér felújítását

Berlinger Attila polgármester korábban úgy fogalmazott: az Energiapark fejlesztése régi igényt elégít ki, és a cél, hogy egy hosszú távon fenntartható, vandálbiztos, biztonságos közösségi tér jöjjön létre. A városvezetés tehát továbbra is elkötelezett a beruházás megvalósítása mellett, de – mint most kiderült – csak megfelelő minőségű munka átvétele után folytatódhat a projekt.

A teljes Energiapark felújítása a Versenyképes Járások Program részeként 2025 tavaszán indulhat el, amelynek keretében a sportpálya mellett modern vizesblokkot is építenek – különösen a kisgyermekes családok igényeit szem előtt tartva.

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu