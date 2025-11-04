1 órája
Nem sikerült a focipálya felújítása, nem veszi át a munkát az önkormányzat (videó)
Szekszárdon a Versenyképes Járások Program keretében tavasszal teljesen megújul az Energiapark játszótér – de a felújítás előkészítése nem indult zökkenőmentesen. Az ott található focipályát ugyanis újraaszfaltozták már most, a nagyobb fejlesztések megkezdése előtt. A területen azonban a hétvégi esőzés után tócsák alakultak ki, mert a burkolatot nem sikerült egyenletesen elteríteni. Máté Péter, a város alpolgármestere ezért azt közölte: nem veszik át az Energiaparkban eddig elvégzett munkát, és egyelőre nem is fizetnek érte.
A város egyik legnépszerűbb közösségi terének, az Energiaparknak a korszerűsítése először idén tavasszal került napirendre: akkor nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Versenyképes Járások Program kiírására. A fejlesztési tervek közül egy volt a sokak által kedvelt játszótér korszerűsítése. A fejlesztés célja, hogy a jelenleg elhasználódott, betonos sportpálya és a játszótér új, biztonságos és sokoldalú közösségi térré alakuljon. A tervek szerint a pálya a jövőben nemcsak futballra, hanem kosárlabdára is alkalmas lesz, emellett egy kisebb KRESZ-pályát is kialakítanak a gyerekeknek. A park új játszótéri elemeket, burkolatfelfestéseket, jelzőtáblákat és egy közösségi illemhelyet is kap.
Újra kell aszfaltoznia a kivitelezőnek az Energiapark pályáját
Csakhogy a beruházás előkészítő szakasza máris különös fordulatot vett. Néhány hete a játszótérhez tartozó aszfaltos focipálya burkolatát felmarták és újraaszfaltozták, azonban a hétvégi esőzések után kiderült: a kivitelező munkája nem volt megfelelő minőségű. Az egyenetlenül burkolt felületen hatalmas pocsolyák keletkeztek, a víz pedig nem tudott elfolyni a pályáról.
A helyzetre reagálva Máté Péter alpolgármester közölte:
– Számos visszajelzést kaptunk a városlakóktól, és szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy természetesen az önkormányzat nem vette át a munkát, és nem is fizetett érte, amíg a vízelvezetési hibát nem javítják ki.
Az alpolgármester hozzátette, hogy várhatóan újra kell aszfaltozni a teljes pályát, amihez megfelelő időjárási körülmények szükségesek, így a korrekciós munkák akár tavaszra is tolódhatnak.
Sokan várják már a játszótér felújítását
Berlinger Attila polgármester korábban úgy fogalmazott: az Energiapark fejlesztése régi igényt elégít ki, és a cél, hogy egy hosszú távon fenntartható, vandálbiztos, biztonságos közösségi tér jöjjön létre. A városvezetés tehát továbbra is elkötelezett a beruházás megvalósítása mellett, de – mint most kiderült – csak megfelelő minőségű munka átvétele után folytatódhat a projekt.
A teljes Energiapark felújítása a Versenyképes Járások Program részeként 2025 tavaszán indulhat el, amelynek keretében a sportpálya mellett modern vizesblokkot is építenek – különösen a kisgyermekes családok igényeit szem előtt tartva.
