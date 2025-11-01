november 1., szombat

Helyi közélet

Érdemes gesztenyét gyűjteni – van, ahol pihenőnap jár érte

Címkék#verseny#Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola#gesztenye

Szeri Árpád

Nagy sikerrel zárult a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola első egyéni vadgesztenyegyűjtése. A kezdeményezésbe az intézmény ötven kis tanítványa vetette bele magát, családtagjaival együtt. Az alsósok versenyét magabiztosan nyerte Várhegyi Dóra 4. A osztályos kisdiák, míg a felsősöknél nagy hajrában Papp Levente 6. A osztályos tanuló győzedelmeskedett. Ők ketten összesen ötszáz kilogramm gesztenye gyűjtésével támogatták az iskola diákönkormányzatát. Munkájuk gyümölcse nem más, mint egy-egy pihenőnap.

 

