Fejezd be a szemétégetést!

Az még manapság is elfogadott szokás, hogy a házak udvarán tavasszal és ősszel tüzet gyújtanak, hogy elégessék a lehullott lombokat és ha már ég a tűz, akkor minden felesleges holmit is rádobnak, hiszen ez így egyszerű, eltűnik a felesleges lom. Igaz, számos településen a helyi rendelet tiltja az égetést, de ez nem feltétlen szab gátat a gazdáknak.

A szemétégetés sok helyen a világban ipari méreteket ölt. A hulladékégetés az egyik legkárosabb módszer a hulladék „eltüntetésére”, mivel a folyamat során rengeteg szén-dioxid kerül a levegőbe, ami hozzájárul a klímaváltozáshoz. Emellett számos más mérgező anyag is felszabadul, például dioxinok és nehézfémek, amelyek komoly veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. Az égetők gyakran a szegényebb, kiszolgáltatottabb közösségek közelében épülnek, így ezek a csoportok aránytalanul nagy mértékben szenvednek a szennyezés következményeitől.

Az Égetőellenes Világnapot minden év november 8-án tartják meg világszerte. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hulladékégetés környezeti és egészségügyi ártalmaira, valamint ösztönözze a fenntartható hulladékgazdálkodási megoldások elterjedését. Magyarországon a Humusz Szövetség képviseli a mozgalmat, amely aktívan részt vesz a lakosság szemlélet formálásában. A cél egy olyan társadalom kialakítása, amely a „nulla hulladék” elvén alapul, vagyis ahol a hulladék nem probléma, hanem újrahasznosítható erőforrás.

De minden kezdeményezés addig hiábavaló, minden szemléletformálás falra hányt borsó, amíg az emberek az egyszerű megoldást, a szokásokat választják választják ahelyett, hogy végig gondolnák azt, mit tesznek a környezetükkel.