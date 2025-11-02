„A cigányasszonyt maguk előtt hajtották” – két gyermeke meghalt

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos balesetekről és bűnesetekről.

Fotó: HZS/feol.hu

Hajdan rovatunk első híre egy figyelmetlenség okozta, súlyos balesetet mutat be. Ezután áttérünk a bűnügyek világába, amikor is olvashatunk egy önkényeskedő kereskedőről. Két utolsó hírünk ugyanazon tragédia két változatát mutatja be, két újság beszámolója alapján. Ezek a beszámolók jól érzékeltetik, hogy a „cigányoknak” tartott személyek a korabeli viszonyok között gyakorta milyen kíméletlen, brutális bánásmódban részesülhettek. A történeti hűség megőrzése érdekében változtatás nélkül idézzük a korabeli, mára meghaladott és érzékenynek számító szóhasználatot, amellyel lapunk természetesen nem azonosul.

Fekete krónika revolverrel és keresztvassal

A revolver. „Ferenci László dunaszentgyörgyi legény revolvert vett, de nem igen tudta, hogy kell vele bánni; igy történt aztán, hogy a revolver tisztogatásához fogott, noha az meg volt töltve. Ép ekkor hozta oda végzete Nikolof Andrást, az ő legjobb barátai egyikét, kinek belépésekor a már akkor fényesre csiszolt revolvert nagy dicsekedve mutatta. De még mielőtt az egészen közel ért volna, a revolver véletlenül elsült s a golyó Nikolof térdébe fúródott. Ez összerogyott, és Ferenci az első percben azon hiszemben, hogy barátját agyonlőtte, öngyilkosságot akart elkövetni, csak nagy nehezen tudták a fegyvert kezéből kicsavarni.” (Tolnavármegye, 1895. november 3.)

A fekete krónika a korabeli cigány lakosság elleni önkényeskedésről is hírt adott. A festmény Valentiny János műve, az alkotó a cigányok romantikus életének megörökítője volt

Forrás: Wikipédia

Leütötte a cselédet. „Singer Viktor kereskedő úgy vágta az ajtó keresztvasával fejbe Vesztergombi István szegzárdi gazda Kiss Sándor nevű cselédjét, hogy azt menten elbontotta a vér. A brutális kereskedő tettét azzal igyekezett a kihallgatásnál szépíteni, hogy Kiss Sándort azért ütötte le, mert ez nejét aljas szavakkal illette volna. Kiss Sándor, kit a kórházban hallgattak ki, úgy adta elő a dolgot, hogy ő czigarettát ment venni nevezett kereskedő boltjába s öt czigarettáért 20 fillért adott oda a kereskedő nejének. Mikor azután a visszajáró pénzt követelte, az asszony elutasította. Ezért szóváltás támadt közöttük, melynek az lett a vége, hogy őt este, midőn a bolt előtt elhaladni akart, Singer Viktor az ajtó keresztvasával leütötte. Kiss Sándor sebe oly súlyos, hogy életben maradásához kevés a remény.” (Tolnamegyei Közlöny, 1895. november 3.)