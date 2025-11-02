48 perce
„A cigányasszonyt maguk előtt hajtották” – két gyermeke meghalt
Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos balesetekből és bűnesetekből.
Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos balesetekről és bűnesetekről.
Hajdan rovatunk első híre egy figyelmetlenség okozta, súlyos balesetet mutat be. Ezután áttérünk a bűnügyek világába, amikor is olvashatunk egy önkényeskedő kereskedőről. Két utolsó hírünk ugyanazon tragédia két változatát mutatja be, két újság beszámolója alapján. Ezek a beszámolók jól érzékeltetik, hogy a „cigányoknak” tartott személyek a korabeli viszonyok között gyakorta milyen kíméletlen, brutális bánásmódban részesülhettek. A történeti hűség megőrzése érdekében változtatás nélkül idézzük a korabeli, mára meghaladott és érzékenynek számító szóhasználatot, amellyel lapunk természetesen nem azonosul.
Fekete krónika revolverrel és keresztvassal
A revolver. „Ferenci László dunaszentgyörgyi legény revolvert vett, de nem igen tudta, hogy kell vele bánni; igy történt aztán, hogy a revolver tisztogatásához fogott, noha az meg volt töltve. Ép ekkor hozta oda végzete Nikolof Andrást, az ő legjobb barátai egyikét, kinek belépésekor a már akkor fényesre csiszolt revolvert nagy dicsekedve mutatta. De még mielőtt az egészen közel ért volna, a revolver véletlenül elsült s a golyó Nikolof térdébe fúródott. Ez összerogyott, és Ferenci az első percben azon hiszemben, hogy barátját agyonlőtte, öngyilkosságot akart elkövetni, csak nagy nehezen tudták a fegyvert kezéből kicsavarni.” (Tolnavármegye, 1895. november 3.)
Leütötte a cselédet. „Singer Viktor kereskedő úgy vágta az ajtó keresztvasával fejbe Vesztergombi István szegzárdi gazda Kiss Sándor nevű cselédjét, hogy azt menten elbontotta a vér. A brutális kereskedő tettét azzal igyekezett a kihallgatásnál szépíteni, hogy Kiss Sándort azért ütötte le, mert ez nejét aljas szavakkal illette volna. Kiss Sándor, kit a kórházban hallgattak ki, úgy adta elő a dolgot, hogy ő czigarettát ment venni nevezett kereskedő boltjába s öt czigarettáért 20 fillért adott oda a kereskedő nejének. Mikor azután a visszajáró pénzt követelte, az asszony elutasította. Ezért szóváltás támadt közöttük, melynek az lett a vége, hogy őt este, midőn a bolt előtt elhaladni akart, Singer Viktor az ajtó keresztvasával leütötte. Kiss Sándor sebe oly súlyos, hogy életben maradásához kevés a remény.” (Tolnamegyei Közlöny, 1895. november 3.)
A három gyermek közül kettő meghalt
Csendőri erőszak 1. „Egy Horvát Mária nevű cigányasszony 3 gyermekével kocsin Paksról Decsre igyekezett, de a rossz út miatt kocsija megrekedt. Estefelé a bátaszéki csendőrség őrjárata arra ment, amely előzőleg a decsi korcsmában mulatott s midőn a megrekedt kocsit a kardjukkal darabokra vagdalták és a kocsiban levő ágyneműt szétszórták, a három gyermeket és a cigányasszonyt, utóbbit félig meztelenül maguk előtt hajtották és annyira ütlegelték, hogy az asszony tehetetlenül összerogyott és ott hevert addig, míg egy arra menő decsi kocsi őt fel nem vette. A három gyermek az úton maradt és kettő közülük meghalt.” (Tolnamegyei Közlöny, 1905. november 2.)
Csendőri erőszak 2. „Riasztó hír érkezett Decsről Szekszárdra a kir. ügyészséghez és a csendőrszakasz parancsnoksághoz. Az volt a hír, hogy a bátaszéki csendőrőr kivezényelt járőrsége egy czigány karavánt, mely egy nőből és három fiúból állott, nagy kegyetlenséggel berúgott állapotban össze-vissza kaszabolt s két czigányfiú a kapott sebekben meg is halt. A hírre a szekszárdi csendőrhadnagy szakaszparancsnok, Beke Ferencz kir. alügyész, Mirth László kir. aljárásbíró, valamint a központi járás orvosa Decsre utaztak helyszíni szemle és bonczolás végett. Ennek eredménye a következő: A czigánycsalád Decsre már nagyon átfázva, elcsigázva érkezett s onnan a rossz út miatt tovább menni képtelen volt. A csendőrjárőrség, éppen nem valami gyengéd módon a czigánynő kocsiját össze vissza forgatta, mindent kihányt belőle s a kocsit darabokra szedte, de a gyermekeket nem bántotta. Azok a hosszú útban és kegyetlen hideg éjszakai időben teljesen átfáztak úgy, hogy közismeretes gyér ruházatuk miatt az éjszakai deres időnek kitéve, az orvosi látlelet és bonczolás tanúsága szerint megfagytak. Tehát az igazság úgy áll, hogy a czigányfiúkat a csendőrök nem bántalmazták, mert azok természetes halállal múltak ki; ellenben a czigánynőnek ok nélkül való bántalmazásáért és hatáskör túllépése miatt a csendőrjárőrség valószínűleg hadbíróság elé kerül.” (Közérdek, 1905. november 4.)
Összegzés, amiről a hírek beszélnek
- Figyelmetlenségből bekövetkezett, súlyos baleset bemutatása.
- Erőszakos cselekmények és bűnügyi esetek dokumentálása a 19–20. század fordulójáról.
- A hírek bemutatják a hétköznapi élet váratlan tragédiáit.
- Megjelenik a cigányoknak tartott személyekkel szembeni, brutális bánásmód.