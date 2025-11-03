Rá sem fog ismerni a tolnai kisváros főterére – íme a látványterv!

Bár ma még teljes a felfordulás és nehézkes a közlekedés, ha elkészül, európai szintű lesz Tamási főtere. Igaz, a Kossuth tér teljes rekonstrukciójának befejezésére jövő tavaszig várni kell, de a munkálatok jelentős része már az ősz folyamán befejeződhet. Nem csak a tér központi részén dolgoznak a munkagépek, a Gesztenye sor felőli részen a parkolók kialakítása az egyik oldalon megtörtént, és folyik a rendőrség felőli oldal kialakítása, továbbá elkészült egy átjáró a főtér és a piactér között, ahol akadálymentesen tudják a közlekedők megközelíteni majd a postát és a gyógyszertárat – mondja Porga Ferenc, Tamási polgármestere. És ami talán a legfontosabb a gyerekek balesetmentesen tudják elérni a Würtz iskolát.

Tamási főtere így változik meg. Forrás: Beküldött kép

A Kossuth téri építkezéshez kapcsolódóan az Arany János utca két szakasza is teljesen új útburkolatot kapott, emellett pedig további belterületi utak korszerűsítését végezték el a város különböző pontjain. Az építkezés forrását a Tolna Vármegyei Önkormányzat által kezelt forrás biztosította.