A kérdés, ami előbb-utóbb minden családban felmerül – Hogyan beszéljünk a gyerekkel a halálról?

A családtagok kíséretében sok kisgyerek megfordul ezekben a napokban a sírkertekben. A temetőket járva azonban, felmerülhetnek bennük olyan kérdések, amelyek a hétköznapokban nem feltétlenül kerülnek elő, de fontos, hogy a halál, a gyász témája ne legyen tabu. De mégis, hogyan beszéljünk a gyerekkel a halálról? Holcsik Erzsébet mentálhigiénés és klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, gyásztanácsadó korábban azt hangsúlyozta hírportálunknak nyilatkozva, hogy azok a gyerekek, akik érzelmileg biztonságos közegben nevelkednek, legtöbbször maguktól is szóba hozzák a számukra fontos témákat.

Sok család fordul meg ezekben a napokban a temetőkben. Fontos, hogy tudjunk beszélni a gyerekkel a halálról

Forrás: Shutterstock

Ilyenek a halállal és születéssel kapcsolatos nagy kérdések is, amit a legtöbb óvodás korú gyermek már meg tud fogalmazni. Ugyanakkor a halálfogalom fejlődése egy folyamat, ami a gyermekek érzelmi és értelmi érésével együtt alakul

– mondta a szakember. A gyermekek halálfelfogása nyolc-kilenc éves kor körül válik a felnőttekéhez hasonlóvá. Ekkorra megértik az élet véglegességét, a test elmúlását.

Nemcsak egy szeretett személy halála okozhat veszteségélményt

A halál, a veszteség az élet része, amelynek témáját sokan azért kerülik, mert úgy gondolják, túl komoly, komor egy kisgyerek számára. Ám a gyerekek kíváncsiak, érteni, tudni szeretnék, mi történik körülöttük. A veszteségélmény pedig szorosan kapcsolódik a mindennapokhoz, hiszen nem csak egy szeretett hozzátartozó halálakor élheti át az ember, hanem költözés, válás, munkahely elvesztése esetén is. A kisgyerekeket pedig ugyanúgy megviselheti a háziállat vagy a kedvenc plüss elveszítése.