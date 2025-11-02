november 2., vasárnap

Ne legyen tabu

1 órája

A kérdés, ami előbb-utóbb minden családban felmerül – Hogyan beszéljünk a gyerekkel a halálról?

Címkék#halál#gyásztanácsadó#segítség#kisgyerek

Azok a gyerekek, akik érzelmileg biztonságos közegben nevelkednek, legtöbbször maguktól is szóba hozzák a számukra fontos témákat. Ilyenek a halállal és születéssel kapcsolatos nagy kérdések is. De mégis, hogyan beszéljünk a gyerekkel a halálról?

Révészné Hanol Erzsébet

A családtagok kíséretében sok kisgyerek megfordul ezekben a napokban a sírkertekben. A temetőket járva azonban, felmerülhetnek bennük olyan kérdések, amelyek a hétköznapokban nem feltétlenül kerülnek elő, de fontos, hogy a halál, a gyász témája ne legyen tabu. De mégis, hogyan beszéljünk a gyerekkel a halálról? Holcsik Erzsébet mentálhigiénés és klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, gyásztanácsadó korábban azt hangsúlyozta hírportálunknak nyilatkozva, hogy azok a gyerekek, akik érzelmileg biztonságos közegben nevelkednek, legtöbbször maguktól is szóba hozzák a számukra fontos témákat. 

gyerekkel a halálról is beszélni kell
Sok család fordul meg ezekben a napokban a temetőkben. Fontos, hogy tudjunk beszélni a gyerekkel a halálról
Forrás:  Shutterstock

Ilyenek a halállal és születéssel kapcsolatos nagy kérdések is, amit a legtöbb óvodás korú gyermek már meg tud fogalmazni. Ugyanakkor a halálfogalom fejlődése egy folyamat, ami a gyermekek érzelmi és értelmi érésével együtt alakul

– mondta a szakember. A gyermekek halálfelfogása nyolc-kilenc éves kor körül válik a felnőttekéhez hasonlóvá. Ekkorra megértik az élet véglegességét, a test elmúlását.

Nemcsak egy szeretett személy halála okozhat veszteségélményt

A halál, a veszteség az élet része, amelynek témáját sokan azért kerülik, mert úgy gondolják, túl komoly, komor egy kisgyerek számára. Ám a gyerekek kíváncsiak, érteni, tudni szeretnék, mi történik körülöttük. A veszteségélmény pedig szorosan kapcsolódik a mindennapokhoz, hiszen nem csak egy szeretett hozzátartozó halálakor élheti át az ember, hanem költözés, válás, munkahely elvesztése esetén is. A kisgyerekeket pedig ugyanúgy megviselheti a háziállat vagy a kedvenc plüss elveszítése.

Ne legyenek magukra hagyva a kérdéseikkel

Akárcsak a felnőttek, a gyerekek is egyéni módon dolgozzák fel a veszteséget, de mivel a személyiségük még fejlődik, van, amiben másként reagálnak. 

Fontos, hogy érzelmileg megtartó közegben legyenek, ahol ér szomorkodni, sírni, dühöngeni, ugyanúgy, mint játszani, nevetni vagy akár látszólag közömbösnek maradni.

 Vagyis nincs elvárás azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell érezni magukat. Ugyanakkor ne legyenek magukra hagyva a kérdéseikkel, a fantáziájukkal. A közös emlékezés, a fényképek nézegetése, a saját rítusok kialakítása mind segítik a veszteség feldolgozását.

Ne hagyjuk egyedül a gyereket a kérdéseivel
Forrás:  Shutterstock

A saját viszonyulásunk is meghatározza, hogyan tudunk beszélni a gyerekkel a halálról

Szülőként érdemes végiggondolni a saját viszonyunkat is a halálhoz, a veszteséghez, mert akkor tudunk megnyugtató, őszinte és hiteles válaszokat adni. A hiteles érzelmi kommunikáció mindig a legjobb megoldás, akkor is, ha a felnőttnek is nehéz. Nem baj, ha a gyerek szomorúnak látja a szüleit, vagy sírni, hiszen ez egy természetes reakció veszteség esetén. Az is segítség egy gyereknek, ha azt tapasztalja, hogy a nyugtalanító érzések megoszthatóak, senkinek nem kell azokat egyedül cipelnie.

A sírok felkeresése arra is jó alkalom, hogy a gyerek történeteket halljon a felmenőiről
Forrás:  Shutterstock

Van, hogy szakember segítsége kell a feldolgozáshoz

A gyász nem betegség, nem zavar, egy természetes, dinamikus folyamat a lélekben. Lehetnek azonban olyan tényezők, amelyek megnehezítik, vagy megakasztják ezt. Ilyenkor érdemes lehet konzultálni egy gyásztanácsadóval. A Napfogyatkozás Egyesület honlapján megtalálható a hazai képzett gyásztanácsadó segítők szaknévsora.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
