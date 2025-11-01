Állt a sír mellett, és annyit rebegett: nemsokára újra találkozunk (galéria)

A temető az elcsendesedés, az emlékezés helyszíne. Ám a mindenszenteket övező napokban a sírkertek megtelnek élettel. Nemcsak a veszteség felett érzett gyász jellemző ilyenkor, hanem a viszontlátás öröme is. Hiszen miközben felkeressük elhunyt szeretteink sírhelyét, arra is lehetőség nyílik, hogy rég nem látott ismerősökkel, távol élő családtagokkal találkozzunk. Van, hogy csak egy köszönés, egy gyors mosoly fér bele, de van, hogy hosszabb-rövidebb beszélgetés is meg lehet ilyenkor ejteni.

Messziről is érkeznek szeretteik nyughelyéhez a vármegye temetőibe halottak napja ünnepén

Fotó: Kiss Albert

Halottak napja sokaknak a találkozás örömét is hozza

– Mindig együtt jövünk ilyenkor a temetőbe. Most már nemcsak a szüleim, hanem néhány éve a férjem sírjánál is mécsest gyújtunk – mondta egy nagymama a tolnai temetőben, aki gyermekeivel, unokáival együtt érkezett.

A legkisebb fiam Budapesten él, de ilyenkor ő is mindig hazajön a családjával, így az emlékezés mellett az örömöt is jelenti számomra ez a néhány nap

– tette hozzá.