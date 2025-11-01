november 1., szombat

Marianna névnap

Emlékezés

1 órája

Állt a sír mellett, és annyit rebegett: nemsokára újra találkozunk (galéria)

Címkék#Halottak napja#sírkertek#mécses#gyász

Az emlékezés mellett a találkozások helyszínei is ezekben a napokban a temetők. Halottak napja az emlékezés és gyász mellett szól messziről hazalátogató rokonokról és az újra találkozás öröméről is sokaknál.

Munkatársunktól

A temető az elcsendesedés, az emlékezés helyszíne. Ám a mindenszenteket övező napokban a sírkertek megtelnek élettel. Nemcsak a veszteség felett érzett gyász jellemző ilyenkor, hanem a viszontlátás öröme is. Hiszen miközben felkeressük elhunyt szeretteink sírhelyét, arra is lehetőség nyílik, hogy rég nem látott ismerősökkel, távol élő családtagokkal találkozzunk. Van, hogy csak egy köszönés, egy gyors mosoly fér bele, de van, hogy hosszabb-rövidebb beszélgetés is meg lehet ilyenkor ejteni.

Halottak napja – messziről is érkeznek szeretteik nyughelyéhez
Messziről is érkeznek szeretteik nyughelyéhez a vármegye temetőibe halottak napja ünnepén
Fotó: Kiss Albert

Halottak napja sokaknak a találkozás örömét is hozza

– Mindig együtt jövünk ilyenkor a temetőbe. Most már nemcsak a szüleim, hanem néhány éve a férjem sírjánál is mécsest gyújtunk – mondta egy nagymama a tolnai temetőben, aki gyermekeivel, unokáival együtt érkezett. 

A legkisebb fiam Budapesten él, de ilyenkor ő is mindig hazajön a családjával, így az emlékezés mellett az örömöt is jelenti számomra ez a néhány nap

 – tette hozzá.

Mindenszentek és halottak napja (Mözs)

Fotók: Kiss Albert

Nem messze idős bácsika állt egyedül egy sír mellett, a kövön két név volt olvasható. – A feleségem nyugszik itt, 2018-ban vesztettem el, de még most is nagyon hiányzik – felelte, mikor megszólítottam. Aztán további kérdés nélkül mesélt tovább: amikor megcsináltattam a sírkövet nemcsak az ő, hanem a saját nevemet is rávésettem, 82 éves vagyok, tudom, hogy nemsokára újra találkozunk – mondta, aztán feltörő könnyei belefojtottak a szót.

Mindenszentek és halottak napja (Tolna)

Fotók: Kiss Albert

 

