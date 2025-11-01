Több ezer gyertya gyúlt – sokan kilátogattak a temetőkbe (galériákkal)

Ahogy a szürkület lassan rátelepedett a sírokra, a mécsesek fénye egyre több helyen pislákolt fel. Mondjanak bár furcsának, de egy temetőben jó sétálni, elmerengni. Már ha nem mardos friss, bensőnket felégető fájdalom. Annak ellenére, hogy a veszteség érzése az utitársunk a sírok között, megbékélést és nyugalmat is találunk. Mindenszentek és halottak napja előtt már napokkal érzékelhetően megkezdődik a csendes emlékezés. Péntek délután sokan útnak indultak Tolna vármegyében is elhunyt szeretteik nyughelyéhez. Családok, régi ismerősök találkoznak ilyenkor össze újra, akár hosszú idő után is. Bárcsak elmondhatnánk már nem élő szeretteinknek, hogy még most, ebben a pillanatban is, mennyi valós kapcsoltunkra vannak hatással és alakítják a kötődéseinket.

Halottak napja előtt egy nappal a bonyhádi temetőben. Fotó: Máte Réka

Kézzelfoghatóan megnőtt a forgalom halottak napja előtt

Szekszárdon mindhárom temető – az újvárosi, az alsóvárosi és a szőlőhegyi – érezhetően megtelt a délutáni és esti órákra. Mivel a hétvégén idén is nagy forgalom van, sokan igyekeztek elkerülni ezt, és már korábban kilátogatnak a sírkertekbe.