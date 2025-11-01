november 1., szombat

Mindenszentek és halottak napja

11 perce

Több ezer gyertya gyúlt – sokan kilátogattak a temetőkbe (galériákkal)

Címkék#mindenszentek#Halottak napja#temető

Teol.hu

Ahogy a szürkület lassan rátelepedett a sírokra, a mécsesek fénye egyre több helyen pislákolt fel. Mondjanak bár furcsának, de egy temetőben jó sétálni, elmerengni. Már ha nem mardos friss, bensőnket felégető fájdalom. Annak ellenére, hogy a veszteség érzése az utitársunk a sírok között, megbékélést és nyugalmat is találunk. Mindenszentek és halottak napja előtt már napokkal érzékelhetően megkezdődik a csendes emlékezés. Péntek délután sokan útnak indultak Tolna vármegyében is elhunyt szeretteik nyughelyéhez. Családok, régi ismerősök találkoznak ilyenkor össze újra, akár hosszú idő után is. Bárcsak elmondhatnánk már nem élő szeretteinknek, hogy még most, ebben a pillanatban is, mennyi valós kapcsoltunkra vannak hatással és alakítják a kötődéseinket. 

bonyhádi temető, halottak napja
Halottak napja előtt egy nappal a bonyhádi temetőben. Fotó: Máte Réka

Kézzelfoghatóan megnőtt a forgalom halottak napja előtt 

Szekszárdon mindhárom temető – az újvárosi, az alsóvárosi és a szőlőhegyi – érezhetően megtelt a délutáni és esti órákra. Mivel a hétvégén idén is nagy forgalom van, sokan igyekeztek elkerülni ezt, és már korábban kilátogatnak a sírkertekbe.

Mindenszentek és halottak napja (Mözs)

Fotók: Kiss Albert

A rendőrség fokozott jelenlétre készül: vigyáznak a közlekedőkre, és segítik az autósokat és a gyalogosokat is. Arra kérik az utazókat, hogy legyenek türelmesek, és a megszokottnál is körültekintőbben közlekedjenek a temetők környékén.

Mindenszentek és halottak napja (Tolna)

Fotók: Kiss Albert

A biztonság mellett idén is kiemelten fontos a vagyonvédelem: a rendőrség felhívta idén is a figyelmet, hogy senki ne hagyja értékeit az autóban jól látható helyen, és indulás előtt mindenki gondosan zárja be otthonát is.

Mécsesek ezreinek fénye gyúlt fel a bonyhádi temetőben

Fotók: Máté Réka

Több helyen hosszabbított temetői nyitvatartással várják a látogatókat. Szekszárdon például reggel hattól egészen hétfő estig folyamatosan nyitva tartanak a kapuk, és a mécsesgyújtások közös alkalmai is meghitt pillanatokat ígértek. Galériánkban a bonyhádi és dunaszentgyörgyi és a tolnai és mözsi temetők hangulatát mutatjuk meg.

Temetői körkép – Dunaszentgyörgy

Fotók: Molnár Gyula

 

