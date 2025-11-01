11 perce
Több ezer gyertya gyúlt – sokan kilátogattak a temetőkbe (galériákkal)
Ahogy a szürkület lassan rátelepedett a sírokra, a mécsesek fénye egyre több helyen pislákolt fel. Mondjanak bár furcsának, de egy temetőben jó sétálni, elmerengni. Már ha nem mardos friss, bensőnket felégető fájdalom. Annak ellenére, hogy a veszteség érzése az utitársunk a sírok között, megbékélést és nyugalmat is találunk. Mindenszentek és halottak napja előtt már napokkal érzékelhetően megkezdődik a csendes emlékezés. Péntek délután sokan útnak indultak Tolna vármegyében is elhunyt szeretteik nyughelyéhez. Családok, régi ismerősök találkoznak ilyenkor össze újra, akár hosszú idő után is. Bárcsak elmondhatnánk már nem élő szeretteinknek, hogy még most, ebben a pillanatban is, mennyi valós kapcsoltunkra vannak hatással és alakítják a kötődéseinket.
Kézzelfoghatóan megnőtt a forgalom halottak napja előtt
Szekszárdon mindhárom temető – az újvárosi, az alsóvárosi és a szőlőhegyi – érezhetően megtelt a délutáni és esti órákra. Mivel a hétvégén idén is nagy forgalom van, sokan igyekeztek elkerülni ezt, és már korábban kilátogatnak a sírkertekbe.
Mindenszentek és halottak napja (Mözs)Fotók: Kiss Albert
A rendőrség fokozott jelenlétre készül: vigyáznak a közlekedőkre, és segítik az autósokat és a gyalogosokat is. Arra kérik az utazókat, hogy legyenek türelmesek, és a megszokottnál is körültekintőbben közlekedjenek a temetők környékén.
Mindenszentek és halottak napja (Tolna)Fotók: Kiss Albert
A biztonság mellett idén is kiemelten fontos a vagyonvédelem: a rendőrség felhívta idén is a figyelmet, hogy senki ne hagyja értékeit az autóban jól látható helyen, és indulás előtt mindenki gondosan zárja be otthonát is.
Mécsesek ezreinek fénye gyúlt fel a bonyhádi temetőbenFotók: Máté Réka
Több helyen hosszabbított temetői nyitvatartással várják a látogatókat. Szekszárdon például reggel hattól egészen hétfő estig folyamatosan nyitva tartanak a kapuk, és a mécsesgyújtások közös alkalmai is meghitt pillanatokat ígértek. Galériánkban a bonyhádi és dunaszentgyörgyi és a tolnai és mözsi temetők hangulatát mutatjuk meg.
Temetői körkép – DunaszentgyörgyFotók: Molnár Gyula