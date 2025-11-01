„A város titkainak őrzője” – Pro Urbe díjjal ismerték el a paksi helytörténészt

Az október 23-i ünnepségen Pro Urbe kitüntetéssel ismerte el a paksi önkormányzat dr. Hanol János helytörténészt. A Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett, ahol a humán tagozat és a latin nyelv választásával tudatosan készült a jogi pályára, a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott. Szakmai pályafutását a közigazgatásban kezdte, Szekszárdon a megyei önkormányzat hivatalában dolgozott, majd 2010-ben a RHK Kft. közbeszerzési főmunkatársa lett. 2012-ben csatlakozott az alakuló Mezőföldvíz Kft. csapatához, ahol szervezési és kommunikációs osztályvezető volt. Munkáját Mezőföldvízért emlékéremmel ismerték el. A paksi polgármesteri hivatal munkatársaként 2018-tól újra köztisztviselő lett, jelenleg a Társadalmi Kapcsolatok és Városmarketing Csoportot vezeti. Másoddiplomáját – PR tanácsadó és szóvivő – már munka mellett szerezte meg nemrégiben a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.

Dr. Hanol János az október 23-i ünnepségen vette át a Ptr Urbe kitüntetést Nagy Balász alpolgármestertől és Heringes Anita polgármestertől

Fotó: Molnár Gyula

Általános iskolásként kezdte érdekelni a város múltja

Méltatásában az is elhangzott, hogy diákként a Bezerédj Általános Iskolában, Bencze Barnabás rajzóráin került először kapcsolatba a város múltjával. Aztán a gimnáziumi évei alatt már kutatta a helytörténetet, előadói képességét az Ifjú Tudor népfőiskolai előadó versenyeken csiszolgatta. Diákmunkásként éveken át dolgozott nyaranta a Paksi Városi Múzeum szervezte lussoniumi ásatásokon.

Dr. Hanol János régi paksi képeslapokat gyűjt, helytörténeti publikációi jelennek meg

A 2010-es évektől már publikált helytörténeti cikkeket, tanulmányokat a Paksi Hírnök és a Paksi Tükör hasábjain. Ebben az időben kezdte el gyűjteni a régi paksi képeslapokat, a mára több mint négyszáz lapot számláló, sorozatokba rendezett értékes gyűjteményében jól nyomon követhető egy-egy utca, épület városképi változása. A Paksi Hírnökben és a TelePaks Városi Televízióban „Az eltűnt városkép nyomában” címmel párhuzamosan futó sorozata mélyrehatóan mutatja be a város múltját, értékeit, régi épületeit, lakóinak történeteit. A helytörténeti magazint 2023-ban a Magyar Marketing Szövetség pályázatán márka- és identitásépítés kategóriában városmarketing gyémánt díjjal jutalmazták. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének pályázatán 2024-ben első helyezést ért el a műsorral a TelePaks tematikus magazin kategóriában.