41 perce
„A város titkainak őrzője” – Pro Urbe díjjal ismerték el a paksi helytörténészt
„Élj becsületesen, másokat ne sérts, és add meg mindenkinek, ami neki jár.” Ez az Ulpianus római kori jogtudóstól való gondolat határozza meg dr. Hanol János értékrendjét. Eddigi munkásságát Pro Urbe kitüntetéssel ismerte el a paksi önkormányzat.
Az október 23-i ünnepségen Pro Urbe kitüntetéssel ismerte el a paksi önkormányzat dr. Hanol János helytörténészt. A Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett, ahol a humán tagozat és a latin nyelv választásával tudatosan készült a jogi pályára, a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott. Szakmai pályafutását a közigazgatásban kezdte, Szekszárdon a megyei önkormányzat hivatalában dolgozott, majd 2010-ben a RHK Kft. közbeszerzési főmunkatársa lett. 2012-ben csatlakozott az alakuló Mezőföldvíz Kft. csapatához, ahol szervezési és kommunikációs osztályvezető volt. Munkáját Mezőföldvízért emlékéremmel ismerték el. A paksi polgármesteri hivatal munkatársaként 2018-tól újra köztisztviselő lett, jelenleg a Társadalmi Kapcsolatok és Városmarketing Csoportot vezeti. Másoddiplomáját – PR tanácsadó és szóvivő – már munka mellett szerezte meg nemrégiben a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.
Általános iskolásként kezdte érdekelni a város múltja
Méltatásában az is elhangzott, hogy diákként a Bezerédj Általános Iskolában, Bencze Barnabás rajzóráin került először kapcsolatba a város múltjával. Aztán a gimnáziumi évei alatt már kutatta a helytörténetet, előadói képességét az Ifjú Tudor népfőiskolai előadó versenyeken csiszolgatta. Diákmunkásként éveken át dolgozott nyaranta a Paksi Városi Múzeum szervezte lussoniumi ásatásokon.
Dr. Hanol János régi paksi képeslapokat gyűjt, helytörténeti publikációi jelennek meg
A 2010-es évektől már publikált helytörténeti cikkeket, tanulmányokat a Paksi Hírnök és a Paksi Tükör hasábjain. Ebben az időben kezdte el gyűjteni a régi paksi képeslapokat, a mára több mint négyszáz lapot számláló, sorozatokba rendezett értékes gyűjteményében jól nyomon követhető egy-egy utca, épület városképi változása. A Paksi Hírnökben és a TelePaks Városi Televízióban „Az eltűnt városkép nyomában” címmel párhuzamosan futó sorozata mélyrehatóan mutatja be a város múltját, értékeit, régi épületeit, lakóinak történeteit. A helytörténeti magazint 2023-ban a Magyar Marketing Szövetség pályázatán márka- és identitásépítés kategóriában városmarketing gyémánt díjjal jutalmazták. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének pályázatán 2024-ben első helyezést ért el a műsorral a TelePaks tematikus magazin kategóriában.
– „Élj becsületesen, másokat ne sérts, és add meg mindenkinek, ami neki jár.” Ez az Ulpianus római kori jogtudóstól való gondolat adja az értékrendem alapját – mondta magáról dr. Hanol János. Hozzátette: mivel nem végzett történész, ezért elsősorban nem szakkönyvek és szaklapok hasábjaira szánja sorait, hanem a paksiaknak szeretne olvasmányos, érdekes történeteket nyújtani a város múltjából. Elmondta, bízik benne, hogy egyszer ezeket a történeteket rendszerezve, a régi képeslapokkal illusztrálva, könyv formában is közkinccsé teheti.
Ő Paks megkerülhetetlen alakja – most megkapta a legnagyobb elismerést!Kováts Balázs kapta idén a Paks Város Díszpolgára címet.
Több más területen is akív szerepet vállal
Dr. Hanol János mindemellett egykori középiskolája, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesületének alelnöke. A Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének aktív tagjaként pedig hosszú éveken át titkárként lelkiismeretesen segítette a közösségi élet szervezését, vizsgázott borbíró. A Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökeként elkötelezetten munkálkodik a helyi értékek rendszerezésén, dokumentálásán és láthatóvá tételén. A Paksi Városi Múzeummal közösen dolgoznak a nagymonográfia program megvalósításán, rendszeres múzeumi előadásai Paks történelméről minden korosztály számára értékes ismereteket nyújtanak.