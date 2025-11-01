Ismert emberek a sírkövek mögött – titkos sírhelyek, amikről kevesen tudnak (galéria)

A legtöbben nap mint nap elhaladunk temetők mellett anélkül, hogy sejtenénk, milyen nagy múltú személyiségek nyugszanak a kőkeresztek és sírkövek alatt. Tolna vármegye temetőiben olyan alkotók, mecénások, művészek és hősök, híres emberek kaptak végső nyughelyet, akiknek neve ma is ott él a kulturális emlékezetben. Egy-egy helyi séta így könnyen történelemórává válhat – csak tudnunk kell, hol keressük a titkokat. Ezt tárjuk most fel olvasóink előtt.

Valaha köztünk éltek, a múltból is vigyáznak ránk, híres emberek. A fényképen Wosinsky Mór 1907-ben elhunyt régész, múzeumalapító, katolikus pap, az MTA tagja Fotó: MW

Híres emberek Tolna vármegye temetőiben

Szekszárd – Alsóvárosi temető

Az Alsóvárosi temetőben található világháborús sírkert a hősi halottak emlékét őrzi, tájékoztatta hírportálunkat a Panteon Kegyeleti Kft. Az önkormányzat dokumentuma szerint a sírkert felújítása folyamatban van. A központi emlékmű régi homloktábláit új mészkő táblákra cserélik, feltüntetve a hősök neveit. A környező hadisírok betűfestését és javítását is elvégzik. Az első világháborús emlékmű, a „Bajtársak” című kétalakos bronz szobor restaurálása megtörtént. Az alsóvárosi temetőben hatvan sírkereszt emlékeztet az elesett katonákra.