Emberek, akik hatottak

43 perce

Ismert emberek a sírkövek mögött – titkos sírhelyek, amikről kevesen tudnak

Sok híres embert adott vármegyénk a világnak, legyen szó irodalomról, művészetekről, történelemről vagy tudományról. Neveiket ismerjük, munkásságukat ismerjük, de nyughelyük sokak számára feledésbe merült. Körbejártuk gondolatban Tolna vármegye sírkertjeit, ahol híres emberek, nagy elődeink sírjait is megleltük.

Brunner Mónika

A legtöbben nap mint nap elhaladunk temetők mellett anélkül, hogy sejtenénk, milyen nagy múltú személyiségek nyugszanak a kőkeresztek és sírkövek alatt. Tolna vármegye temetőiben olyan alkotók, mecénások, művészek és hősök, híres emberek kaptak végső nyughelyet, akiknek neve ma is ott él a kulturális emlékezetben. Egy-egy helyi séta így könnyen történelemórává válhat – csak tudnunk kell, hol keressük a titkokat. Ezt tárjuk most fel olvasóink előtt. 

A következő összeállítás azoknak szól, akik a helyi temetőkben nyugvó ismert személyek sírhelyeit keresik fel, hogy csendes főhajtással emlékezzenek. Híres emberek, emlékek. wosinsky mór
Valaha köztünk éltek, a múltból is vigyáznak ránk, híres emberek. A fényképen Wosinsky Mór 1907-ben elhunyt régész, múzeumalapító, katolikus pap, az MTA tagja Fotó: MW

Híres emberek Tolna vármegye temetőiben

Szekszárd – Alsóvárosi temető

Az Alsóvárosi temetőben található világháborús sírkert a hősi halottak emlékét őrzi, tájékoztatta hírportálunkat a Panteon Kegyeleti Kft. Az önkormányzat dokumentuma szerint a sírkert felújítása folyamatban van. A központi emlékmű régi homloktábláit új mészkő táblákra cserélik, feltüntetve a hősök neveit. A környező hadisírok betűfestését és javítását is elvégzik. Az első világháborús emlékmű, a „Bajtársak” című kétalakos bronz szobor restaurálása megtörtént. Az alsóvárosi temetőben hatvan sírkereszt emlékeztet az elesett katonákra.

Szekszárdon nyugvó ismert emberek

  • Wosinsky Mór (1854-1907) - régész, múzeumalapító, katolikus pap, az MTA tagja, Tolna, köztemető
  • Csengey Dénes (1953–1991) – író, politikus, szerkesztő, Szekszárd, Alsóvárosi temető
  • Báró Augusz Antal Imre (1807-1878) – színházvezető, mecénás, a Szent István-rend vitéze, Liszt Ferenc barátja, édesanyjával közös sírban nyugszik Szekszárdon, az Alsóvárosi temetőben, az Augusz-család mauzóleumában. A síremlék jelentős műemléki értékkel bír, Krisztus-alakkal. A mauzóleumot Hans Petschnig tervezte.
  • Baka István (1948–1995) – költő, író, Szekszárd, Alsóvárosi temető. A sírja a Nemzeti Sírkert része. 

Tolnai katolikus temetőben nyugvó ismert személyek

Ozora

Ha utunkba akad temetői látogatásaink alkalmával egy-egy történelmünket, gondolkodásunkat formáló, arra hatással lévő nagy elődünk sírhelye, álljunk meg és gondoljunk arra az örökségre, ami tovább él bennünk, általuk.

 

