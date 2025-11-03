Elismerés
58 perce
Nagy szerepe van abban, hogy hiteles tájékoztatást kapjunk
A lakossági bizalomépítés és bizalommegőrzés eredményes megvalósítása Honti Gabriella kiemelt feladata.
Miniszteri elismerést kapott Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kommunikációs osztályvezetője, aki 2013 óta látja el feladatát. Tevékenysége során mindig a társadalmi párbeszéd elősegítése és az objektív, hiteles tájékoztatás biztosítása vezérli. Jelentős szerepe van a lakossági bizalomépítés és bizalommegőrzés eredményes megvalósításában, munkáját magas színvonalon látja el.
Az elismerést október 23-a alkalmából Lantos Csaba energiaügyi minisztertől vette át.
