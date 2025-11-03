november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

45 perce

Nagy szerepe van abban, hogy hiteles tájékoztatást kapjunk

Címkék#Lantos Csaba#Honti Gabriella#Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft#elismerés

A lakossági bizalomépítés és bizalommegőrzés eredményes megvalósítása Honti Gabriella kiemelt feladata.

Teol.hu

Miniszteri elismerést kapott Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kommunikációs osztályvezetője, aki 2013 óta látja el feladatát. Tevékenysége során mindig a társadalmi párbeszéd elősegítése és az objektív, hiteles tájékoztatás biztosítása vezérli. Jelentős szerepe van a lakossági bizalomépítés és bizalommegőrzés eredményes megvalósításában, munkáját magas színvonalon látja el.

Honti Gabriella október 23-a alkalmából vehette át az elismerést. Forrás: TelePaks

Az elismerést október 23-a alkalmából Lantos Csaba energiaügyi minisztertől vette át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu