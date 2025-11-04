Különleges étterem nyílt Szekszárdon – Azonnal megrohamozták a vendégek (képgaléria)

Az Ikoya Asian Bistro nyitását már az első napon is élénk érdeklődés fogadta. Az üzemeltetővel előzetesen csak néhány szót tudtunk váltani, ugyanis már a délre is több asztalt előre lefoglaltak az éhes vendégek. Az ötletgazdák célja egyébként, hogy a hagyományos ázsiai gasztronómiát kortárs szemlélettel ötvözze.

Pálcikával ették az ételt a szekszárdi Ikoya Asian Bistro elsők között érkezett vendégei. Fotó: Makovics Kornél

A honlapjukon elérhető információk szerint a séfek gondosan válogatott alapanyagokból dolgoznak, tiszteletben tartva az eredeti recepteket, miközben modern technikákkal és tálalással teszik különlegessé az ételeket. Tapasztalatuk pedig van ebben a műfajban: ők üzemeltetik ugyanis a városban már évek működő Koi Sushi Roomot is.

Ezt kínálja az Ikoya

A menüben a japán konyha ikonikus fogásai mellett más ázsiai kedvencek is helyet kaptak. Az előételek között megtalálható az okonomiyaki, a katsu szendó és a tavaszi tekercs, míg a főételek sora a különféle ramenekkel, pad thaijal, katsudonnal és steak donburival folytatódik. Az étkezést pedig érdemes mangós-yuzus tiramisuval vagy a különleges Báhn cuon palacsintával zárni.