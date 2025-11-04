november 4., kedd

Károly névnap

13°
+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látnak fantáziát a városban

1 órája

Különleges étterem nyílt Szekszárdon – Azonnal megrohamozták a vendégek (képgaléria)

Címkék#gasztronómia#étterem#étel#táplálkozás

Új gasztronómiai színfolttal gazdagodik Szekszárd belvárosa: kedden fél 12-kor ugyanis megnyitott a város legújabb étterme, a Garay téren található Ikoya Asian Bistro. Az étterem a japán és más ázsiai konyhák ízeit kínálja modern, letisztult környezetben. Jó hír, hogy az Ikoya a sétálóutca egy ideig üresen álló helyiségében kapott helyet, élettel töltve meg egy eddig üres ingatlant.

Teol.hu

Az Ikoya Asian Bistro nyitását már az első napon is élénk érdeklődés fogadta. Az üzemeltetővel előzetesen csak néhány szót tudtunk váltani, ugyanis már a délre is több asztalt előre lefoglaltak az éhes vendégek. Az ötletgazdák célja egyébként, hogy a hagyományos ázsiai gasztronómiát kortárs szemlélettel ötvözze.

Pálcikával ették az ételt a szekszárdi Ikoya Asian Bistro elsők között érkezett vendégei
Pálcikával ették az ételt a szekszárdi Ikoya Asian Bistro elsők között érkezett vendégei. Fotó: Makovics Kornél

A honlapjukon elérhető információk szerint a séfek gondosan válogatott alapanyagokból dolgoznak, tiszteletben tartva az eredeti recepteket, miközben modern technikákkal és tálalással teszik különlegessé az ételeket. Tapasztalatuk pedig van ebben a műfajban: ők üzemeltetik ugyanis a városban már évek működő Koi Sushi Roomot is.

Ezt kínálja az Ikoya

A menüben a japán konyha ikonikus fogásai mellett más ázsiai kedvencek is helyet kaptak. Az előételek között megtalálható az okonomiyaki, a katsu szendó és a tavaszi tekercs, míg a főételek sora a különféle ramenekkel, pad thaijal, katsudonnal és steak donburival folytatódik. Az étkezést pedig érdemes mangós-yuzus tiramisuval vagy a különleges Báhn cuon palacsintával zárni.

Az Ikoya Asian Bistro nem csupán étterem, hanem élmény: mennyei ízek, harmonikus atmoszféra és kiváló kiszolgálás várja azokat, akik a japán konyha szerelmeseiként valami újat, autentikusat keresnek Szekszárd szívében.

Egyre többen látnak Szekszárdban fantáziát

Az elmúlt hónapokban egyre több cég dönt úgy, hogy Szekszárdon nyit üzletet. Számtalan cikket írtunk arról, ahogy az Arany János utca gyakorlatilag teljesen megújult: A DM és a TEDi boltot nyitott a városban, majd az Azúr drogériákat működtető cég is így tett ugyanott.

Megnyitott az Ikoya Asian Bistro

Fotók: Makovics Kornél

De szintén néhány hónapja nyílott meg a város első Libri könyvesboltja, valamint már az amerikai stílusú ételeket kínáló KFC termékeit is fogyaszthatják a szekszárdiak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu