Különleges étterem nyílt Szekszárdon – Azonnal megrohamozták a vendégek (képgaléria)
Új gasztronómiai színfolttal gazdagodik Szekszárd belvárosa: kedden fél 12-kor ugyanis megnyitott a város legújabb étterme, a Garay téren található Ikoya Asian Bistro. Az étterem a japán és más ázsiai konyhák ízeit kínálja modern, letisztult környezetben. Jó hír, hogy az Ikoya a sétálóutca egy ideig üresen álló helyiségében kapott helyet, élettel töltve meg egy eddig üres ingatlant.
Az Ikoya Asian Bistro nyitását már az első napon is élénk érdeklődés fogadta. Az üzemeltetővel előzetesen csak néhány szót tudtunk váltani, ugyanis már a délre is több asztalt előre lefoglaltak az éhes vendégek. Az ötletgazdák célja egyébként, hogy a hagyományos ázsiai gasztronómiát kortárs szemlélettel ötvözze.
A honlapjukon elérhető információk szerint a séfek gondosan válogatott alapanyagokból dolgoznak, tiszteletben tartva az eredeti recepteket, miközben modern technikákkal és tálalással teszik különlegessé az ételeket. Tapasztalatuk pedig van ebben a műfajban: ők üzemeltetik ugyanis a városban már évek működő Koi Sushi Roomot is.
Ezt kínálja az Ikoya
A menüben a japán konyha ikonikus fogásai mellett más ázsiai kedvencek is helyet kaptak. Az előételek között megtalálható az okonomiyaki, a katsu szendó és a tavaszi tekercs, míg a főételek sora a különféle ramenekkel, pad thaijal, katsudonnal és steak donburival folytatódik. Az étkezést pedig érdemes mangós-yuzus tiramisuval vagy a különleges Báhn cuon palacsintával zárni.
Az Ikoya Asian Bistro nem csupán étterem, hanem élmény: mennyei ízek, harmonikus atmoszféra és kiváló kiszolgálás várja azokat, akik a japán konyha szerelmeseiként valami újat, autentikusat keresnek Szekszárd szívében.
Egyre többen látnak Szekszárdban fantáziát
Az elmúlt hónapokban egyre több cég dönt úgy, hogy Szekszárdon nyit üzletet. Számtalan cikket írtunk arról, ahogy az Arany János utca gyakorlatilag teljesen megújult: A DM és a TEDi boltot nyitott a városban, majd az Azúr drogériákat működtető cég is így tett ugyanott.
Megnyitott az Ikoya Asian BistroFotók: Makovics Kornél
