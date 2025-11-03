„A kislány agyának 87 százaléka elhalt” – Az ismert milliárdos segített a nagy bajban lévő szakályi családnak (videóval)

A Jákob Alapítvány képviseletében Peti, Jákob Zoli jobbkeze utazott el a kis faluba, ahol egy elképesztően nehéz helyzetben élő család történetét ismerhette meg. A család mindennapjait súlyos betegségek, anyagi gondok és végtelen küzdelem árnyékolják be.

Jákob Zoli rendszeresen segít olyan embereknek, akik nehéz helyzetbe kerültek

Forrás: MW archívum

Az édesapa és az édesanya a videóban könnyeivel küszködve mesélték el, hogy kislányuk agya 87 százalékban elhalt, ráadásul lyukas szívvel és nyitott gyomorszájjal született. A pici emiatt nem járhat sem óvodába, sem iskolába, folyamatos felügyeletre szorul. A férfi hozzátette: nemrég súlyos sérülést szenvedett favágás közben, így jelenleg munkaképtelen, miközben párjánál epilepsziát és szívrohamot diagnosztizáltak.

Az utolsó pillanatban jött Jákob Zoli segítsége

Már nem tudják megoldani a napi kiadásainkat. A ház törlesztőrészlete 100 ezer forint, miközben összesen 95 ezerből élünk” – mondta el az apa, akinek hangjában egyszerre volt ott a fáradtság, a félelem és a remény.

Peti természetesen nem érkezett üres kézzel: több szatyornyi tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és gyermekruhákat vitt, valamint pénzadományt is átadott a családnak.

A család elmondása szerint a település polgármestere és a családsegítő szolgálat munkatársai rendszeresen támogatják őket, de még így is nélkülözniük kell. Most élelmiszerre, tisztálkodószerekre, gyerekruhákra, és különösen egy mosógépre lenne égető szükségük.

Korábban is segített már Tolna vármegyében

Jákob Zoli nem először nyúl segítő kézzel Tolna vármegyében: idén nyáron Bátaszéken járt, ahol szintén egy nehéz sorsú családnak adott át nagy értékű támogatást. Akkor is az emberi összefogásra hívta fel a figyelmet.

A megható szakályi történet újabb bizonyítéka annak, hogy egy jó szívvel kimondott „segítek” néha életeket változtathat meg.