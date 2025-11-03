A Parlament gazdasági bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint lenne a mostani 150 ezer helyett – írja a Világgazdaság Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képvisel közösségi bejegyzésére hivatkozva. Azt írta, a jelenlegi készpénzfelvételi korlát sokak számára nehezen kezelhető, így a módosítás célja, hogy enyhítse a lakosság pénzügyi terheit, és igazodjon azok igényeihez, akik továbbra is rendszeresen használnak készpénzt.

Megkétszereződhet az ingyenes készpénzfelvétel felső határa

Forrás: VG

A bankoknak technikai és költségoldali kérdésekben is alkalmazkodniuk kell

A bizottsági döntéssel most egy lépéssel közelebb került a megoldás, és hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet a napirend végső döntésre. A havi két ingyenes készpénzfelvétel felső határa így a jelenlegi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedhet. A javaslat támogatói szerint az infláció, valamint a mindennapi költségek növekedése indokolttá tette a limit megduplázását – teszi hozzá a Magyar Nemzet, arra is kitérve, hogy a bankoknak technikai és költségoldali kérdésekben is alkalmazkodniuk kell a magasabb ingyenes készpénzfelvételi kerethez, ezzel pedig végső soron a lakosság igényeihez.

Az ingyenes készpénzfelvétel sokaknak segítene

A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését. A törvénymódosítás azonban azokat segítené, akik továbbra is készpénz használatát tartják a legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési formának.