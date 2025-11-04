november 4., kedd

Helyi közélet

Készüljön fel, lehet, hogy nem tud majd beállni a saját udvarába!

Bátaszéken rekonstrukciós munkálatokat végez az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. november 4-e és 25-e között.

Mauthner Ilona

Bátaszéken november 4-én megkezdődik a Bem utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója. 

A munkálatok folyamán cserére kerül a gerincvezeték, valamint az összes fémanyagú bekötés. A munkálatok várható időtartama 3 hét. A munkák alatt a vízellátás folyamatos lesz, a házibekötések új vezetékre való átkötésekor lesznek rövid ideig tartó vízhiányok, amelyek az adott ingatlan érintik. A munkálatok idején az utcában a közlekedés biztosított lesz. Néhány esetben előfordulhat, hogy a gépjárművel az ingatlanra való behajtás akadályoztatva lesz.

Kérdés esetén az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek: Péter Géza: +36 30 4741160, Tóth Balázs: +36 20 2881282

 

