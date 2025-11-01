1 órája
Koksz: a teljesítmény csendes gyilkosa
Közeleg a tél, amikor az autózás néha embert, és időnként az autót is próbára tevő mutatvány. Sorolják hosszan, mi nehezebb, mint nyáron, s hogy mi okozhat nagyobb kárt ilyenkor az autóban. Egy dolog viszont ritkán kerül a listára, a koksz.
Beszélik, hajdan előfordult, hogy a sportolók koksszal növelték teljesítményüket, s bár az autók motorjánál másféle koksz van, amely szintén káros, de a másiktól eltérően nem növeli, ellenkezőleg, csökkenti a teljesítményt. Mégpedig azoknál a motoroknál, amelyeknél a hengerekbe, szaknyelven az égéstérbe nem a Bánki Donát és Csonka János megalkotta karburátoron át, mintegy porlasztva jut be az üzemanyag, hanem azt közvetlenül fecskendezik a henger dugattyú sűrítette levegőjébe.
A porlasztós, karburátoros motorokat a múlt század ötvenes éveiben kezdték felváltani az ilyen közvetlen befecskendezésűek, azért, mert 10–15 százalékkal jobb a hatásfokuk, kevesebbet fogyasztanak, s mert így kisebb motorok is nagyobb teljesítményre képesek. Viszont ezekben fellép ez a bizonyos kokszosodás, mikor a hő hatására megkeményedett olajgőz és égéstermék maradvány, szilárd rétegként lerakódik, főleg a szívószelepeken és az üzemanyagcsatornában. Az olajgőz főleg a forgattyúház szellőző rendszerén áramlik be, az égéstermék maradvány pedig a beszívott levegőhöz kevert kipufogógázból ered. Annak ugyanis egy részét, mert abban van még az égést tápláló oxigén, egy szelepen át visszakeverik a hengerbe áramló levegőhöz. Ez pedig a környezetvédelmet szolgálja, így ugyanis a hengerben a robbanáskor elég az ebben a kipufogógázban lévő olajpára, korom, s ezáltal csökken a kipufogógáz károsanyag tartalma.
A kokszosodást okozza a nem megfelelő olaj is. És itt nem csak a viszkozitás fontos, hanem az olaj összetétele. A gyárban meghatározzák, hogy a motorban mikor és milyen olaj kell. Jelentősen növeli nem csak a motor kopását, hanem a kokszképződést is, ha nem időben, s nem a gyárilag előírtat használva végzik az olajcserét. Veszélyes lehet, mondják a szakemberek, ha a szervizben az éppen kéznél lévő olajat öntik a motorba.
Mit okoz a lerakódott koksz?
A lerakódott koksz pedig rontja a hengerekbe jutó levegő áramlását, elzárhatja a szelepeket és a szívócsatornát, amitől csökken a teljesítmény, kisebb lesz a nyomaték, lassabban gyorsul az autó, a rossz keverékképzés pedig egyenlőtlen járást, rángatást, durva alapjáratot okoz. Nő a fogyasztás, és a leváló koksz darabok az égéstérbe jutva károsítják a turbófeltöltőt, a dugattyúkat és a hengert is.
A tél, a hideg idő pedig még fokozza a káros jelenségek kialakulását. Ugyanis a kartergázok hidegebbek, mint nyáron, és növelik a bennük lévő olajpára és a nedvesség kicsapódásának esélyét, s a szívó szelepeken ez alkotja a kokszos lerakódások alapját.
Télen sokan csak rövid távokon használják az autót, mikor a motor nem ér el megfelelő üzemi hőmérsékletet. Ekkor kevésbé tökéletes az égés a hengerekben, több el nem égett szénhidrogén, korom keletkezik. Főleg akkor, ha mindig alacsony fordulaton használják az autót, nincs kipörgetve a motor. Ezért kimondottan hasznos néha hosszabb utakat tenni magasabb fordulattal, mikor át tud melegedni a kipufogó oldali rész, ahol a lambda szondák vannak, meg a katalizátor is.