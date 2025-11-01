november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közeleg a tél!

39 perce

Koksz: a teljesítmény csendes gyilkosa

Címkék#szervíz#tél#autó

Közeleg a tél, amikor az autózás néha embert, és időnként az autót is próbára tevő mutatvány. Sorolják hosszan, mi nehezebb, mint nyáron, s hogy mi okozhat nagyobb kárt ilyenkor az autóban. Egy dolog viszont ritkán kerül a listára, a koksz.

Szepesi László

Beszélik, hajdan előfordult, hogy a sportolók koksszal növelték teljesítményüket, s bár az autók motorjánál másféle koksz van, amely szintén káros, de a másiktól eltérően nem növeli, ellenkezőleg, csökkenti a teljesítményt. Mégpedig azoknál a motoroknál, amelyeknél a hengerekbe, szaknyelven az égéstérbe nem a Bánki Donát és Csonka János megalkotta karburátoron át, mintegy porlasztva jut be az üzemanyag, hanem azt közvetlenül fecskendezik a henger dugattyú sűrítette levegőjébe. 

A koksz gyilkolja a motort
A koksz rendesen gyilkolja a motort
Fotó: Pixel-Shot / Forrás:  Shutterstock

A porlasztós, karburátoros motorokat a múlt század ötvenes éveiben kezdték felváltani az ilyen közvetlen befecskendezésűek, azért, mert 10–15 százalékkal jobb a hatásfokuk, kevesebbet fogyasztanak, s mert így kisebb motorok is nagyobb teljesítményre képesek. Viszont ezekben fellép ez a bizonyos kokszosodás, mikor a hő hatására megkeményedett olajgőz és égéstermék maradvány, szilárd rétegként lerakódik, főleg a szívószelepeken és az üzemanyagcsatornában. Az olajgőz főleg a forgattyúház szellőző rendszerén áramlik be, az égéstermék maradvány pedig a beszívott levegőhöz kevert kipufogógázból ered. Annak ugyanis egy részét, mert abban van még az égést tápláló oxigén, egy szelepen át visszakeverik a hengerbe áramló levegőhöz. Ez pedig a környezetvédelmet szolgálja, így ugyanis a hengerben a robbanáskor elég az ebben a kipufogógázban lévő olajpára, korom, s ezáltal csökken a kipufogógáz károsanyag tartalma.

A kokszosodást okozza a nem megfelelő olaj is. És itt nem csak a viszkozitás fontos, hanem az olaj összetétele. A gyárban meghatározzák, hogy a motorban mikor és milyen olaj kell. Jelentősen növeli nem csak a motor kopását, hanem a kokszképződést is, ha nem időben, s nem a gyárilag előírtat használva végzik az olajcserét. Veszélyes lehet, mondják a szakemberek, ha a szervizben az éppen kéznél lévő olajat öntik a motorba.

Mit okoz a lerakódott koksz? 

A lerakódott koksz pedig rontja a hengerekbe jutó levegő áramlását, elzárhatja a szelepeket és a szívócsatornát, amitől csökken a teljesítmény, kisebb lesz a nyomaték, lassabban gyorsul az autó, a rossz keverékképzés pedig egyenlőtlen járást, rángatást, durva alapjáratot okoz. Nő a fogyasztás, és a leváló koksz darabok az égéstérbe jutva károsítják a turbófeltöltőt, a dugattyúkat és a hengert is.

A tél, a hideg idő pedig még fokozza a káros jelenségek kialakulását. Ugyanis a kartergázok hidegebbek, mint nyáron, és növelik a bennük lévő olajpára és a nedvesség kicsapódásának esélyét, s a szívó szelepeken ez alkotja a kokszos lerakódások alapját.

Télen sokan csak rövid távokon használják az autót, mikor a motor nem ér el megfelelő üzemi hőmérsékletet. Ekkor kevésbé tökéletes az égés a hengerekben, több el nem égett szénhidrogén, korom keletkezik. Főleg akkor, ha mindig alacsony fordulaton használják az autót, nincs kipörgetve a motor. Ezért kimondottan hasznos néha hosszabb utakat tenni magasabb fordulattal, mikor át tud melegedni a kipufogó oldali rész, ahol a lambda szondák vannak, meg a katalizátor is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu