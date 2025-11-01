Koksz: a teljesítmény csendes gyilkosa

Beszélik, hajdan előfordult, hogy a sportolók koksszal növelték teljesítményüket, s bár az autók motorjánál másféle koksz van, amely szintén káros, de a másiktól eltérően nem növeli, ellenkezőleg, csökkenti a teljesítményt. Mégpedig azoknál a motoroknál, amelyeknél a hengerekbe, szaknyelven az égéstérbe nem a Bánki Donát és Csonka János megalkotta karburátoron át, mintegy porlasztva jut be az üzemanyag, hanem azt közvetlenül fecskendezik a henger dugattyú sűrítette levegőjébe.

A koksz rendesen gyilkolja a motort

Fotó: Pixel-Shot / Forrás: Shutterstock

A porlasztós, karburátoros motorokat a múlt század ötvenes éveiben kezdték felváltani az ilyen közvetlen befecskendezésűek, azért, mert 10–15 százalékkal jobb a hatásfokuk, kevesebbet fogyasztanak, s mert így kisebb motorok is nagyobb teljesítményre képesek. Viszont ezekben fellép ez a bizonyos kokszosodás, mikor a hő hatására megkeményedett olajgőz és égéstermék maradvány, szilárd rétegként lerakódik, főleg a szívószelepeken és az üzemanyagcsatornában. Az olajgőz főleg a forgattyúház szellőző rendszerén áramlik be, az égéstermék maradvány pedig a beszívott levegőhöz kevert kipufogógázból ered. Annak ugyanis egy részét, mert abban van még az égést tápláló oxigén, egy szelepen át visszakeverik a hengerbe áramló levegőhöz. Ez pedig a környezetvédelmet szolgálja, így ugyanis a hengerben a robbanáskor elég az ebben a kipufogógázban lévő olajpára, korom, s ezáltal csökken a kipufogógáz károsanyag tartalma.