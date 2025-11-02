november 2., vasárnap

Felújítás

Korszerűbb körülmények között készülhet a falu ebédje

Önerőből valósította meg a dunaszentgyörgyi önkormányzat a konyha felújítását.

Révészné Hanol Erzsébet

Befejeződtek a dunaszentgyörgyi önkormányzati konyha felújítási munkálatai. Megtörtént a szennyvízhálózat cseréje, az élelmezésvezetői iroda festése, villanyszerelése, burkolatcseréje, továbbá az öltözőnek és a mellékhelyiségének, továbbá a mosó-szárító helyiségnek a bútorzatcseréje, burkolása, festése, fűtéskorszerűsítése, csapok, mosdók cseréje. A felújítás önerőből valósult meg, és minden munkálatot az önkormányzat dolgozói végeztek – számoltak a település Facebook-oldalán.

 

