Korszerűbb körülmények között készülhet a falu ebédje

Befejeződtek a dunaszentgyörgyi önkormányzati konyha felújítási munkálatai. Megtörtént a szennyvízhálózat cseréje, az élelmezésvezetői iroda festése, villanyszerelése, burkolatcseréje, továbbá az öltözőnek és a mellékhelyiségének, továbbá a mosó-szárító helyiségnek a bútorzatcseréje, burkolása, festése, fűtéskorszerűsítése, csapok, mosdók cseréje. A felújítás önerőből valósult meg, és minden munkálatot az önkormányzat dolgozói végeztek – számoltak a település Facebook-oldalán.