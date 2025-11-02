A régi laktanya fala nem felejt – veteránok tértek vissza emlékezni

A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága képviseletében pénteken délelőtt Szikora Mihály nyugalmazott ezredes, volt hadműveleti-, kiképző tiszt, a Társaság elnöke, valamint egykor ugyancsak itt szolgáló két veterán, Potyondi Pál és Rácz József hajtott fejet. Az eseményre többszörös évforduló adott alkalmat: 64 éve jött létre az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század, 52 éve történt meg a felszámolása, illetve 75 évvel ezelőtt alakult meg a 9. önálló vegyivédelmi zászlóalj.

Veterán vegyészek az emléktábla előtt: Szikora Mihály és Szikora Mihályné, Rácz József, Potyondi Pálné és Potyondi Pál

Fotó: Makovics Kornél