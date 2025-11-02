Emléktáblánál hajtottak fejet
20 perce
A régi laktanya fala nem felejt – veteránok tértek vissza emlékezni
Az emlékezés koszorúja díszíti azt az emléktáblát, ami Szekszárdon, a volt Budai Nagy Antal Laktanya egyik épületének – ma Hunyadi Mátyás Vendéglátó Szakképző Iskola – falán található.
A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága képviseletében pénteken délelőtt Szikora Mihály nyugalmazott ezredes, volt hadműveleti-, kiképző tiszt, a Társaság elnöke, valamint egykor ugyancsak itt szolgáló két veterán, Potyondi Pál és Rácz József hajtott fejet. Az eseményre többszörös évforduló adott alkalmat: 64 éve jött létre az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század, 52 éve történt meg a felszámolása, illetve 75 évvel ezelőtt alakult meg a 9. önálló vegyivédelmi zászlóalj.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre