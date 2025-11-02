A Duna partjáról az olimpiáig – elismerték Paks nagykövetét

Minden ember életében vannak meghatározó, inspiráló személyiségek. Így volt ez Kováts Balázs, Paks új díszpolgárának életében is, akinek pályáját édesapja, dr. Kováts Jenő, Tolna megye főállatorvosa, valamint Pónya József, az Atomerőmű első vezérigazgatója alapozta meg. Az előbbi szakmai és társadalmi aktivításával, utóbbi markáns emberközpontú menedzseri tevékenységével mutatott utat. A szellemi kalandvágyat és a pályaválasztást Verne Gyula regényei hozták el – a 100 magyar nyelven valaha megjelent műve ott sorakozik a könyvespolcán.

Kováts Balázs – Paks díszpolgári címmel ismerte el erőfeszítéseit

1954 óta él Pakson. A Duna közelsége, a helyi közösség ereje és az otthonosság érzése mindig is meghatározó volt számára. Itt nőtt fel, itt dolgozott, itt alkotott – és ma is itt él. Vallja, hogy az ember akkor lehet igazán boldog, ha jól érzi magát a környezetében. Ő pedig itthon van. 1969-ben, amikor érettségire készült, már zajlottak az Atomerőmű építkezésének előkészületei. A műszaki egyetem után kapcsolódott be az ország legnagyobb energetikai beruházásába, amikor a létesítmények csak a talaj szintjén álltak. Az 1. és 2. blokk tudományos indításvezető-helyetteseként dolgozott – ez a munka valódi mérföldkő volt életében.

Az emberi tényező a biztonság alapja

A biztonságos üzemeltetés kulcsa az emberi tényező – állítja Kováts Balázs. Ezért jött létre 1986-ban, nyolc hónapos rekordidő alatt az Energetikai Szakközépiskola, ismertebb nevén az ESZI, amelynek alapításával Pónya József őt bízta meg. Egy évvel később már főiskolát is avattak. Azóta közel 5000 fiatal szerzett képesítést itt – sokan közülük vezető pozícióban dolgoznak az Atomerőműben. Közben maga is oktatott, a Műegyetemen és a Pécsi Tudományegyetem szenátusa pedig címzetes egyetemi docensi címmel ismerte el segítő együttműködését.

Látogatóközpont, ahol a látvány magával ragad

A rendszerváltás után egyre fontosabbá vált az őszinte és aktuális kommunikáció. 1992-től új projekt megvalósítása kezdődött az életben, vezetőként létrehozta az Atomerőmű Látogatóközpontját, amely mára mintegy 800 ezer látogatót fogadott.

A cél nem csupán a tájékoztatás, hanem a társadalmi támogatás megnyerése volt. Sikeres példája ennek a Pakson felépült elhasznált nukleáris fűtőanyag tároló, ahol öt hónap alatt sikerült a kezdetben elutasító lakossági álláspontot megváltoztatni.

A Bátaapáti Rádioaktív Hulladéktároló létesítését 12 éves küzdelmes társadalmi kapcsolatépítés alapozta meg. De ezek csak az első lépések voltak, amelyet a település- és térségfejlesztési támogatások követtek. Fontosnak tartotta, hogy az erőmű és a tároló közötti települések is érezzék és élvezzék a pozitív hatásokat és előnyöket. Motorja volt azoknak az alapítványoknak melyek az elmúlt két évtizedben mintegy 20 milliárd forint támogatást nyújtottak szigorú pályázati rendszerben a településeknek.