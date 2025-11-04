Helyi közélet
2 órája
Közmeghallgatás lesz Várdombon
November 4-én, azaz kedden 17 órától közmeghallgatást tartanak a helyi önkormányzati képviselők a polgármesteri hivatal tanácstermében.
A téma, az idei évi önkormányzati feladatok megvalósítása, illetve a jövő évre tervezett feladatok.
Várják az érdeklődőket és számítanak a lakossági felvetésekre, javaslatokra.
