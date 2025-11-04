november 4., kedd

Helyi közélet

1 órája

Közmeghallgatás lesz Várdombon

Mauthner Ilona

November 4-én, azaz kedden 17 órától közmeghallgatást tartanak a helyi önkormányzati képviselők a polgármesteri hivatal tanácstermében.

A téma, az idei évi önkormányzati feladatok megvalósítása, illetve a jövő évre tervezett feladatok. 

Várják az érdeklődőket és számítanak a lakossági felvetésekre, javaslatokra.

 

