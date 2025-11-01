Sokan vártak már rá! – Vége a botladozásnak a városban

Tamási város vezetése a paksi gazdasági övezet iparűzési adójának újraosztásából a vármegyei önkormányzattól kapott 130 millió forintot. Ezt az összeget útfelújításra, a Civil Ház melletti parkoló létesítésére és a Szabadság utcai sétány közvilágításának kiépítésére kívánta fordítani. A munkálatok jelentős része már elkészült, így a Szabadság utcán is biztonságosabbá vált a közlekedés.

Közvilágítás a sétányon - biztonságosabb lesz a közlekedés Tamásiban. Fotó: Kutny Gábor

Itt a kandelláberek elsősorban az úttestet és a kerékpárutat világítják meg. Ráadásul sűrű a növényzet, rengeteg a fa, ami egyrészt örömteli, ugyanakkor így nagyon sötét volt a házak előtti részen, vagyis a járdáknál – mondta Porga Ferenc polgármester.