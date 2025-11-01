1 órája
Sokan vártak már rá! – Vége a botladozásnak a városban
Tamási város 130 millió forintos támogatásból újította meg útjait, épített parkolót. A pénzügyi keret e mellett lehetőséget adott korszerű közvilágítás kiépítésére a Szabadság utcai sétányon. A fejlesztések már nagyrészt elkészültek, így biztonságosabbá vált a közlekedés, a sétány pedig a jövőben az ’56-os hős, Kaszás Dezső nevét viseli.
Tamási város vezetése a paksi gazdasági övezet iparűzési adójának újraosztásából a vármegyei önkormányzattól kapott 130 millió forintot. Ezt az összeget útfelújításra, a Civil Ház melletti parkoló létesítésére és a Szabadság utcai sétány közvilágításának kiépítésére kívánta fordítani. A munkálatok jelentős része már elkészült, így a Szabadság utcán is biztonságosabbá vált a közlekedés.
Itt a kandelláberek elsősorban az úttestet és a kerékpárutat világítják meg. Ráadásul sűrű a növényzet, rengeteg a fa, ami egyrészt örömteli, ugyanakkor így nagyon sötét volt a házak előtti részen, vagyis a járdáknál – mondta Porga Ferenc polgármester.
Ezen változtattak, és sétányvilágítást építettek ki a pályázati forrásból, amely egyrészt a gimnázium és a Széchenyi utca között, másrészt pedig a bíróság épületétől a volt Szalmaházak előtti részen valósult meg.
A közvilágítás megújítása után új nevet kap a sétány
Mivel „kivilágosodott” az utca, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a gimnázium és a Széchenyi utca közötti szakasz új nevet kap. A jövőben ezt a területet a város díszpolgáráról, az ’56-os hős Kaszás Dezsőről elnevezve Kaszás Dezső sétánynak hívják.