Fény az éjszakában

1 órája

Sokan vártak már rá! – Vége a botladozásnak a városban

Tamási#közvilágítás#közlekedés

Tamási város 130 millió forintos támogatásból újította meg útjait, épített parkolót. A pénzügyi keret e mellett lehetőséget adott korszerű közvilágítás kiépítésére a Szabadság utcai sétányon. A fejlesztések már nagyrészt elkészültek, így biztonságosabbá vált a közlekedés, a sétány pedig a jövőben az ’56-os hős, Kaszás Dezső nevét viseli.

Kutny Gábor

Tamási város vezetése a paksi gazdasági övezet iparűzési adójának újraosztásából a vármegyei önkormányzattól kapott 130 millió forintot. Ezt az összeget útfelújításra, a Civil Ház melletti parkoló létesítésére és a Szabadság utcai sétány közvilágításának kiépítésére kívánta fordítani. A munkálatok jelentős része már elkészült, így a Szabadság utcán is biztonságosabbá vált a közlekedés. 

A közvilágításnak hála biztonságosabbá válik a közlekedés
Közvilágítás a sétányon - biztonságosabb lesz a közlekedés Tamásiban. Fotó: Kutny  Gábor

Itt a kandelláberek elsősorban az úttestet és a kerékpárutat világítják meg. Ráadásul sűrű a növényzet, rengeteg a fa, ami egyrészt örömteli, ugyanakkor így nagyon sötét volt a házak előtti részen, vagyis a járdáknál – mondta Porga Ferenc polgármester.

Ezen változtattak, és sétányvilágítást építettek ki a pályázati forrásból, amely egyrészt a gimnázium és a Széchenyi utca között, másrészt pedig a bíróság épületétől a volt Szalmaházak előtti részen valósult meg. 

A közvilágítás megújítása után új nevet kap a sétány

Mivel „kivilágosodott” az utca, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a gimnázium és a Széchenyi utca közötti szakasz új nevet kap. A jövőben ezt a területet a város díszpolgáráról, az ’56-os hős Kaszás Dezsőről elnevezve Kaszás Dezső sétánynak hívják.

 

