Egyszerű magyar autósok az új célpontok – és eközben döbbenetes dolog történt a Dunán!

A rendőrök már új papírt kérnek igazoltatásnál – a LED-izzók miatt, amiket csak szakember szerelhet be, különben jön a bírság, műszaki bukta, és még a biztosító is faképnél hagy. Bővebben itt írtunk minderről.

Fotó: Nagy Lajos/MTI

A LED-izzók körüli pánik csak a kezdet volt

A gumicsere szezon sem hagy senkit nyugton: melyik négyévszakos gumi éri meg és melyiket felejtsük el örökre? A nagy ADAC-teszt szerint olcsón jót venni továbbra is illúzió. Erről itt olvashat.

És még csak ezek után jött a hidegzuhany:

A tolvajok nem a luxust keresik, hanem a Suzukit és az Opelt. Aki ilyet vezet, az tegye össze a kezét, ha reggel még ugyanoda parkolva találja az autót. A részleteket itt írtuk meg.

Aztán egy valódi ritkaságnak számító busát fogtak ki a Duna paksi szakaszán a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakemberei a folyó idei halfaunisztikai felmérése során. A pettyes busa különlegessége nemcsak a méretében, hanem abban is rejlik, hogy a hal a Duna ezen szakaszán ritkán fordul elő. Bővebben az esetről itt írtunk.

Fotó: RTL klub

És ha ez még nem lenne elég:

Sebestyén Balázsék már celebvadászatra indultak, és a célkeresztbe került az ex-paksi focista felesége, DJ Yamina is, aki a Most Wanted valóságshow-ban próbált menekülni.