Ez nagyon bejött!

1 órája

Egyszerű magyar autósok az új célpontok – és eközben döbbenetes dolog történt a Dunán!

Címkék#DJ Yamina#led#HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont

Ha valami kiderült ezen a héten, az az, hogy az autós lét maga a stressz. De ha ez nem lenne elég, mutatjuk, hogy mi minden izgalomban volt része Tolnában az embereknek.

Teol.hu

A rendőrök már új papírt kérnek igazoltatásnál – a LED-izzók miatt, amiket csak szakember szerelhet be, különben jön a bírság, műszaki bukta, és még a biztosító is faképnél hagy. Bővebben itt írtunk minderről. 

led-izzók mellett az autólopások is mentek
Fotó: Nagy Lajos/MTI

A LED-izzók körüli pánik csak a kezdet volt

A gumicsere szezon sem hagy senkit nyugton: melyik négyévszakos gumi éri meg és melyiket felejtsük el örökre? A nagy ADAC-teszt szerint olcsón jót venni továbbra is illúzió. Erről itt olvashat. 

És még csak ezek után jött a hidegzuhany:

A tolvajok nem a luxust keresik, hanem a Suzukit és az Opelt. Aki ilyet vezet, az tegye össze a kezét, ha reggel még ugyanoda parkolva találja az autót. A részleteket itt írtuk meg.

Aztán egy valódi ritkaságnak számító busát fogtak ki a Duna paksi szakaszán a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakemberei a folyó idei halfaunisztikai felmérése során. A pettyes busa különlegessége nemcsak a méretében, hanem abban is rejlik, hogy a hal a Duna ezen szakaszán ritkán fordul elő. Bővebben az esetről itt írtunk.

Fotó: RTL klub

És ha ez még nem lenne elég:
Sebestyén Balázsék már celebvadászatra indultak, és a célkeresztbe került az ex-paksi focista felesége, DJ Yamina is, aki a Most Wanted valóságshow-ban próbált menekülni.

 

