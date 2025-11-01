november 1., szombat

Almanach

1 órája

Madocsa, az ezeréves falu, ahol erős hittel tekintenek a jövőbe

Címkék#Süli János#Baksa Ferenc#Madocsa#falunap

Hagyományokban és programokban egyaránt gazdag település Madocsa, ahol nem hagyják veszni ezeket az értékeket. Ezekről beszélt Baksa Ferenc polgármester.

Révészné Hanol Erzsébet

Ezer éves múltját büszkén őrzi Madocsa. Ennek egyik legújabb jelképe a Falufa, amelyet a múlt héten avattak fel a településen. A népművészeti alkotás egyszerre tiszteleg az ősök emléke előtt, erősíti a jelen lakosságának helyi identitását és fejezi ki a jövőbe vetett hitet.  A Madocsán élt családok neveit tábla őrzi a Falufán, amelynek tetején a napkorong az életet, a hitet és a megújulást jelképezi, gyökerei a múltba kapaszkodnak, törzse a jelen szilárdságára utal, míg az ég felé emelkedő ágai a remény szimbólumai. A Falufa Kékedi László népi iparművész tervei alapján készült, Nagy Béla fafaragó munkája – mondta az avatón Baksa Ferenc polgármester, akivel a település idei fontosabb eseményeit vettük sorra.

Falufa avatás Madocsa közterén
A madocsai Falufa avatásán Süli János országgyűlési képviselő és Baksa Ferenc polgármester mondott köszöntőt
Fotó: Molnár Gyula

Önkormányzati elismeréseket is átadtak a falunapon

Idén már huszonhetedik alkalommal rendeztek falunapot, amely a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával két napon át tartogatott színes programokat, közösségi élményeket. A nyitó napon Finnországból érkezett vendéget, Margit Hirvonen köszöntötték a Faluházban, aki rézkarc, olaj- és akvarell festményeivel érkezett. A kiállítás a találó „Madocsáról indult” címet viselte, utalva arra, hogy a művész Madocsán született, a legendás népművelő, Földesi János gyermekeként.

A nyári programok sorát a falunap nyitotta. Fotó: Molnár Gyula

Másnap a hagyományos halászlé-főzőverseny és a kulturális programok mellett elismeréseket is átadtak. Baksa Ferenc köszöntőjében a közösség teremtés, az egymással való beszélgetés, az egymásnak segítés fontosságát hangsúlyozta, majd bejelentette, hogy az önkormányzat döntése alapján a Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára címet néhai Zsigmond Ferenc érdemelte ki. 

A kitüntetett a Madocsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapítója és parancsnoka volt, az oklevelet lánya, Kovács Istvánné Zsigmond Eszter vette át. A Madocsa Kiválósága Díjjal a magyar kajak-kenu sport ifjú tehetségét, a településen nevelkedett Juhász Istvánt ismerték el.

Közösségi élményt jelentett a rendezvény
Fotó: Molnár Gyula

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál évről évre visszatér

A nyár másik kiemelt eseménye a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál családi napja volt, amelynek már évek óta a madocsai Duna-part ad otthont. Fellépett a Bocskai István Református Oktatási Központ Fúvós Együttese, a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes, valamint a Magyar Honvédség Szolnoki Légierő Zenekara. A fesztivál záróprogramját is Madocsán rendezték, a református templomban, ahol a Pénzügyőr Zenekar adott koncertet.

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál záróprogramján a Pénzügyőr Zenekar adott koncertet a református templomban
Fotó: Tóth András

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál családi napjával egy időben fogathajtó verseny is volt a településen. A Madocsa Markáns Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület szervezésében ez már a negyedik ilyen esemény volt, és több mint negyven fogat állt rajthoz.

Több mint negyven fogatot neveztek a versenyre
Forrás:  Facebook

Lovasok, hagyományőrzők, a falu lakossága vett részt a szüreti felvonuláson

A szüreti nap szintén Madocsa egyik legnagyobb rendezvénye. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok lovas csatlakozott a felvonuláshoz, helyiek, környékbeliek és az ország távolabbi pontjairól érkezettek egyaránt. 

A menetben a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja,valamint a Beloianniszi Néptánc Együttes vett részt, és adott műsort az egyes megállóhelyeken. A falu lakói közül is sokan felvonultak.

Hagyományosan sok lovas vesz részt Madocsán a szüreti felvonuláson – így volt ez idén is
Fotó: Molnár Gyula

A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület jubileumra készül

Jövőre egy újabb nagyszabású rendezvény megvalósítását tervezik a településen. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület fennállása nyolcvanadik évfordulóját ünnepli majd, és erről szeretnének méltó módon megemlékezni, büszkén megmutatni, néptáncaikat, köztük a madocsai lassú és friss csárdást, amely nemcsak a helyi, hanem Tolna Vármegyei Értéktárban helyet kapott. A jubileumi rendezvény szervezéséhez hárommillió forint támogatást nyert el az önkormányzat a Hungarikum pályázati kiíráson.

 

