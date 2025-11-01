Madocsa, az ezeréves falu, ahol erős hittel tekintenek a jövőbe

Ezer éves múltját büszkén őrzi Madocsa. Ennek egyik legújabb jelképe a Falufa, amelyet a múlt héten avattak fel a településen. A népművészeti alkotás egyszerre tiszteleg az ősök emléke előtt, erősíti a jelen lakosságának helyi identitását és fejezi ki a jövőbe vetett hitet. A Madocsán élt családok neveit tábla őrzi a Falufán, amelynek tetején a napkorong az életet, a hitet és a megújulást jelképezi, gyökerei a múltba kapaszkodnak, törzse a jelen szilárdságára utal, míg az ég felé emelkedő ágai a remény szimbólumai. A Falufa Kékedi László népi iparművész tervei alapján készült, Nagy Béla fafaragó munkája – mondta az avatón Baksa Ferenc polgármester, akivel a település idei fontosabb eseményeit vettük sorra.

A madocsai Falufa avatásán Süli János országgyűlési képviselő és Baksa Ferenc polgármester mondott köszöntőt

Fotó: Molnár Gyula

Önkormányzati elismeréseket is átadtak a falunapon

Idén már huszonhetedik alkalommal rendeztek falunapot, amely a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával két napon át tartogatott színes programokat, közösségi élményeket. A nyitó napon Finnországból érkezett vendéget, Margit Hirvonen köszöntötték a Faluházban, aki rézkarc, olaj- és akvarell festményeivel érkezett. A kiállítás a találó „Madocsáról indult” címet viselte, utalva arra, hogy a művész Madocsán született, a legendás népművelő, Földesi János gyermekeként.

A nyári programok sorát a falunap nyitotta. Fotó: Molnár Gyula

Másnap a hagyományos halászlé-főzőverseny és a kulturális programok mellett elismeréseket is átadtak. Baksa Ferenc köszöntőjében a közösség teremtés, az egymással való beszélgetés, az egymásnak segítés fontosságát hangsúlyozta, majd bejelentette, hogy az önkormányzat döntése alapján a Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára címet néhai Zsigmond Ferenc érdemelte ki.