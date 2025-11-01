1 órája
Madocsa, az ezeréves falu, ahol erős hittel tekintenek a jövőbe
Hagyományokban és programokban egyaránt gazdag település Madocsa, ahol nem hagyják veszni ezeket az értékeket. Ezekről beszélt Baksa Ferenc polgármester.
Ezer éves múltját büszkén őrzi Madocsa. Ennek egyik legújabb jelképe a Falufa, amelyet a múlt héten avattak fel a településen. A népművészeti alkotás egyszerre tiszteleg az ősök emléke előtt, erősíti a jelen lakosságának helyi identitását és fejezi ki a jövőbe vetett hitet. A Madocsán élt családok neveit tábla őrzi a Falufán, amelynek tetején a napkorong az életet, a hitet és a megújulást jelképezi, gyökerei a múltba kapaszkodnak, törzse a jelen szilárdságára utal, míg az ég felé emelkedő ágai a remény szimbólumai. A Falufa Kékedi László népi iparművész tervei alapján készült, Nagy Béla fafaragó munkája – mondta az avatón Baksa Ferenc polgármester, akivel a település idei fontosabb eseményeit vettük sorra.
Önkormányzati elismeréseket is átadtak a falunapon
Idén már huszonhetedik alkalommal rendeztek falunapot, amely a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával két napon át tartogatott színes programokat, közösségi élményeket. A nyitó napon Finnországból érkezett vendéget, Margit Hirvonen köszöntötték a Faluházban, aki rézkarc, olaj- és akvarell festményeivel érkezett. A kiállítás a találó „Madocsáról indult” címet viselte, utalva arra, hogy a művész Madocsán született, a legendás népművelő, Földesi János gyermekeként.
Másnap a hagyományos halászlé-főzőverseny és a kulturális programok mellett elismeréseket is átadtak. Baksa Ferenc köszöntőjében a közösség teremtés, az egymással való beszélgetés, az egymásnak segítés fontosságát hangsúlyozta, majd bejelentette, hogy az önkormányzat döntése alapján a Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára címet néhai Zsigmond Ferenc érdemelte ki.
A kitüntetett a Madocsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapítója és parancsnoka volt, az oklevelet lánya, Kovács Istvánné Zsigmond Eszter vette át. A Madocsa Kiválósága Díjjal a magyar kajak-kenu sport ifjú tehetségét, a településen nevelkedett Juhász Istvánt ismerték el.
A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál évről évre visszatér
A nyár másik kiemelt eseménye a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál családi napja volt, amelynek már évek óta a madocsai Duna-part ad otthont. Fellépett a Bocskai István Református Oktatási Központ Fúvós Együttese, a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes, valamint a Magyar Honvédség Szolnoki Légierő Zenekara. A fesztivál záróprogramját is Madocsán rendezték, a református templomban, ahol a Pénzügyőr Zenekar adott koncertet.
A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál családi napjával egy időben fogathajtó verseny is volt a településen. A Madocsa Markáns Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület szervezésében ez már a negyedik ilyen esemény volt, és több mint negyven fogat állt rajthoz.
Lovasok, hagyományőrzők, a falu lakossága vett részt a szüreti felvonuláson
A szüreti nap szintén Madocsa egyik legnagyobb rendezvénye. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok lovas csatlakozott a felvonuláshoz, helyiek, környékbeliek és az ország távolabbi pontjairól érkezettek egyaránt.
A menetben a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja,valamint a Beloianniszi Néptánc Együttes vett részt, és adott műsort az egyes megállóhelyeken. A falu lakói közül is sokan felvonultak.
A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület jubileumra készül
Jövőre egy újabb nagyszabású rendezvény megvalósítását tervezik a településen. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület fennállása nyolcvanadik évfordulóját ünnepli majd, és erről szeretnének méltó módon megemlékezni, büszkén megmutatni, néptáncaikat, köztük a madocsai lassú és friss csárdást, amely nemcsak a helyi, hanem Tolna Vármegyei Értéktárban helyet kapott. A jubileumi rendezvény szervezéséhez hárommillió forint támogatást nyert el az önkormányzat a Hungarikum pályázati kiíráson.