Mindenszentek
17 perce
Mécsesek között – Paks halottak napján
A napos, enyhe idő aranyba vonta a temetők felöltött díszruháját (Fotó: M. Gy.)
Igazi ajándék volt az égiektől a szombati időjárás. A napos, enyhe idő aranyba vonta a temetők felöltött díszruháját. Krizantém, zöld koszorúk, ezernyi apró láng a milliónyi lélekért. Bármerre is jártak fotós kollégáink, ez fogadta őket. Mostani galériánk a paksi temető szombati délutánját őrzi meg az utókornak.
Mécsesek között – Ilyen volt Paks halottak napjánFotók: Molnár Gyula
